Челсі оголосив про домовленість з Реалом щодо трансферу нападника за 80 млн євро

Лондонський Челсі офіційно оголосив про домовленість з Реалом щодо трансферу нападника Альваро Морати.

Далі Челсі буде узгоджувати з футболістом умови особистого контракту, після чого гравця чекає медогляд, повідомляє офіційний сайт англійського клубу.

За інформацією іспанського видання Marca, Мората обійдеться Челсі в 80 мільйонів євро.

Таким чином, нападник стане найдорожчим іспанським гравцем в історії, обійшовши Фернандо Торреса, якого Челсі купив в 2011 році у Ліверпуля за 58 млн євро.

Нагадаємо. що раніше стало відомо про те, що польський захисник Томаш Кендзьора офіційно став гравцем київського "Динамо".