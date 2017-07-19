СПОРТ НОВИНИЛондонський Челсі офіційно оголосив про домовленість з Реалом щодо трансферу нападника Альваро Морати.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Челсі оголосив про домовленість з Реалом щодо трансферу нападника за 80 млн євро
Мората в найближчі дні стане гравцем Челсі
Альваро Моратa
Далі Челсі буде узгоджувати з футболістом умови особистого контракту, після чого гравця чекає медогляд, повідомляє офіційний сайт англійського клубу.
За інформацією іспанського видання Marca, Мората обійдеться Челсі в 80 мільйонів євро.
Таким чином, нападник стане найдорожчим іспанським гравцем в історії, обійшовши Фернандо Торреса, якого Челсі купив в 2011 році у Ліверпуля за 58 млн євро.
Нагадаємо. що раніше стало відомо про те, що польський захисник Томаш Кендзьора офіційно став гравцем київського "Динамо".
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19 07 2017 22:18 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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