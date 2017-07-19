Реєстрація Вхід
RSS
СПОРТ НОВИНИ

Челсі оголосив про домовленість з Реалом щодо трансферу нападника за 80 млн євро

Мората в найближчі дні стане гравцем Челсі
Лондонський Челсі офіційно оголосив про домовленість з Реалом щодо трансферу нападника Альваро Морати.
Челсі оголосив про домовленість з Реалом щодо трансферу нападника за 80 млн євро Альваро Моратa

Далі Челсі буде узгоджувати з футболістом умови особистого контракту, після чого гравця чекає медогляд, повідомляє офіційний сайт англійського клубу.

За інформацією іспанського видання Marca, Мората обійдеться Челсі в 80 мільйонів євро.

Таким чином, нападник стане найдорожчим іспанським гравцем в історії, обійшовши Фернандо Торреса, якого Челсі купив в 2011 році у Ліверпуля за 58 млн євро.

Нагадаємо. що раніше стало відомо про те, що польський захисник Томаш Кендзьора офіційно став гравцем київського "Динамо".

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

19 07 2017 22:18
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Прифронтовий Маріуполь: хто проти повернення футбольного свята на Донеччину?

Прифронтовий Маріуполь: хто проти повернення футбольного свята на Донеччину?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.