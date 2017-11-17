Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Чемпіонський болід Шумахера продали на аукціоні

Болід Міхаеля Шумахера 2001 року продали за 7,5 мільйона доларів
Болід Міхаеля Шумахера 2001 року продали за 7,5 мільйона доларів.
Чемпіонський болід Шумахера продали на аукціоні Фото: ЕРА

Як повідомляє Motorsport, болід, на якому Шумахер виграв свій останній Гран-прі в Монако, став першим на етапі Королівських гонок в Угорщині, а також достроково оформив четвертий чемпіонський титул, був проданий в Нью-Йорку за 7,5 мільйона доларів.

Крім того, в сезоні-2001 Червоний Барон на цьому боліді виграв дев'ять гонок і набрав майже вдвічі більше очок за свого найближчого переслідувача Девіда Култхарда.

Після цього продажу Ferrari F2001 Шумахера став найдорожчим серед сучасних болідів Формули-1. Звання найдорожчої машини Королівських гонок належить моделі Mercedes W196 1954 року випуску, яка була продана в 2013 році за 29,6 млн доларів.

Нагадаємо, 29 грудня 2013 року семиразовий чемпіон Формули-1 Міхаель Шумахер отримав важку травму голови під час катання на гірських лижах у французькому Мерибеле.

Сім'я легендарного гонщика тримає стан його здоров'я в секреті.

Міхаель Шумахер почав виступати у "Формулі-1" з 1991 року і остаточно завершив виступи в 2012 році. Він виступав за команди "Джордан", "Бенеттон", "Феррарі" і "Мерседес". Шумахер є найуспішнішим гонщиком в історії автоспорту.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

17 11 2017 21:12
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Жити за скляною стіною: Чи є доступною вища освіта для глухих і слабкочуючих студентів в Україні?

Жити за скляною стіною: Чи є доступною вища освіта для глухих і слабкочуючих студентів в Україні?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.