Чемпіонський болід Шумахера продали на аукціоні

Болід Міхаеля Шумахера 2001 року продали за 7,5 мільйона доларів.

Як повідомляє Motorsport, болід, на якому Шумахер виграв свій останній Гран-прі в Монако, став першим на етапі Королівських гонок в Угорщині, а також достроково оформив четвертий чемпіонський титул, був проданий в Нью-Йорку за 7,5 мільйона доларів.

Крім того, в сезоні-2001 Червоний Барон на цьому боліді виграв дев'ять гонок і набрав майже вдвічі більше очок за свого найближчого переслідувача Девіда Култхарда.

Після цього продажу Ferrari F2001 Шумахера став найдорожчим серед сучасних болідів Формули-1. Звання найдорожчої машини Королівських гонок належить моделі Mercedes W196 1954 року випуску, яка була продана в 2013 році за 29,6 млн доларів.

Нагадаємо, 29 грудня 2013 року семиразовий чемпіон Формули-1 Міхаель Шумахер отримав важку травму голови під час катання на гірських лижах у французькому Мерибеле.

Сім'я легендарного гонщика тримає стан його здоров'я в секреті.

Міхаель Шумахер почав виступати у "Формулі-1" з 1991 року і остаточно завершив виступи в 2012 році. Він виступав за команди "Джордан", "Бенеттон", "Феррарі" і "Мерседес". Шумахер є найуспішнішим гонщиком в історії автоспорту.