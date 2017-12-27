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Через 60 років знайомства двоє друзів дізналися, що вони – брати

Макфарлейн ніколи не знав свого батька, а Робінсона всиновили, коли він був ще зовсім малим
Двоє близьких друзів з Гаваїв Алан Робінсон та Волтер Макфарлейн після 60 років дружби дізналися, що є рідними братами.
Через 60 років знайомства двоє друзів дізналися, що вони – брати Алан Робінсон та Волтер Макфарлейн. Фото independent.co.uk

Алан і Волтер народилися із різницею у 15 місяців, йдеться на The Independent.

Макфарлейн ніколи не знав свого батька, а Робінсона всиновили, коли він був ще зовсім малим. Вони подружилися у 6 класі.

Правду чоловіки дізналися після того, як Волтер вирішив знайти своїх родичів на спеціалізованому порталі із даними ДНК-тестів.

Там він натрапив на такого собі Robi737, користувача, з яким результати ДНК Волтера збігалася найточніше.

Зробивши запит до творців порталу, Макфарлейн дізнався, що Robi737 є його найкращим другом Аланом Робінсонсоном.

Щоби пересвідчитися у тому, що ніхто не помилився – чоловіки здали на повторний ДНК аналіз волосся зі своїх передплічь. Результати підтвердилися.

Усе це трапилося напередодні Різдва й стало найкращим з усых можливих подарунків.

Тепер брати, які вийшли на пенсію, планують разом подорожувати. І жити довго й щасливо разом.

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27 12 2017 23:37
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