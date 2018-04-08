CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЧерез аномальну спеку у Франції зупинили роботу чотирьох енергоблоків на атомних електростанціях.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Через аномальну спеку у Франції зупинили чотири енергоблоки АЕС
Однією з причин стало перевищення норми температури води
Фото: solidariteetprogres.org
Четвертим енергоблоком, який довелося зупинити, став енергоблок атомної станції у Фессенаймі, пише "Громадське" з посиланням на Le Parisien.
Однією з причин зупинки стало перевищення норми температури води, яку атомна станція скидає у Великий канал Ельзасу.
Крім енергоблоку у Фессенаймі, зупинили енергоблоки в Сент-Альбані та на електростанції Бюже в Айні.
Нагадаємо, Європу в найближчі дні очікує надзвичайно спекотна погода, синоптики прогнозують нові абсолютні температурні рекорди.
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