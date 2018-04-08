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Через аномальну спеку у Франції зупинили чотири енергоблоки АЕС

Однією з причин стало перевищення норми температури води
Через аномальну спеку у Франції зупинили роботу чотирьох енергоблоків на атомних електростанціях.
Через аномальну спеку у Франції зупинили чотири енергоблоки АЕС Фото: solidariteetprogres.org

Четвертим енергоблоком, який довелося зупинити, став енергоблок атомної станції у Фессенаймі, пише "Громадське" з посиланням на Le Parisien.

Однією з причин зупинки стало перевищення норми температури води, яку атомна станція скидає у Великий канал Ельзасу.

Крім енергоблоку у Фессенаймі, зупинили енергоблоки в Сент-Альбані та на електростанції Бюже в Айні.

Нагадаємо, Європу в найближчі дні очікує надзвичайно спекотна погода, синоптики прогнозують нові абсолютні температурні рекорди.

В Австрії через спеку поліцейським собакам видали спеціальні черевички.

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04 08 2018 18:47
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