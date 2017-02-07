Через аномальну спеку у столиці Болгарії померли п'ятеро людей

У суботу, 1 липня, у столиці Болгарії — Софії — п'ятеро людей загинули внаслідок аномальної спеки.

Про це повідомляє AFP.

1 липня в болгарській столиці температура повітря сягнула 44 градусів за Цельсієм.

За минулий день надзвичайні служби міста надали допомогу більш ніж 200 особам, у яких погіршилось самопочуття у зв'язку зі спекою.

Речниця служби екстреної допомоги Софії повідомила, що рятувальники радять жителям міста не залишати домівок протягом дня і викликати допомогу тільки в екстрених випадках через дефіцит "швидких".

Попередження про аномальну спеку було оголошено у 17 регіонах Болгарії.

Нагадаємо, американські і британські дослідники впевнені, що до кінця XXI століття три чверті населення Землі зіткнеться зі смертельно небезпечною спекою.