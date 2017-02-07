CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ суботу, 1 липня, у столиці Болгарії — Софії — п'ятеро людей загинули внаслідок аномальної спеки.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Через аномальну спеку у столиці Болгарії померли п'ятеро людей
Температура повітря сягнула 44 градусів за Цельсієм
Фото: obozrevatel.com
Про це повідомляє AFP.
1 липня в болгарській столиці температура повітря сягнула 44 градусів за Цельсієм.
За минулий день надзвичайні служби міста надали допомогу більш ніж 200 особам, у яких погіршилось самопочуття у зв'язку зі спекою.
Речниця служби екстреної допомоги Софії повідомила, що рятувальники радять жителям міста не залишати домівок протягом дня і викликати допомогу тільки в екстрених випадках через дефіцит "швидких".
Попередження про аномальну спеку було оголошено у 17 регіонах Болгарії.
Нагадаємо, американські і британські дослідники впевнені, що до кінця XXI століття три чверті населення Землі зіткнеться зі смертельно небезпечною спекою.
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02 07 2017 22:36 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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