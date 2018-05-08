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Через аномальну спеку узбережжя балтійського моря атакують токсичні водорості

У зв’язку з цим жителям Польщі, Литви та Швеції рекомендують не заходити в воду
У Балтійському морі через спеку у воді різко розмножилися деякі види водоростей, отруйних для людини.
Через аномальну спеку узбережжя балтійського моря атакують токсичні водорості Фото: РБК

Вчені з фінського екологічного інституту SKYE стверджують, що настільки швидко водорості поширювалися лише кілька разів протягом цього десятиліття, повідомляє Delfi.

З іншого боку, це дасть вченим можливість вивчити біологічні властивості водоростей, адже раніше матеріалів для дослідження не вистачало.

Наприкінці липня влада Польщі заборонила купатися на понад 50 пляжах Балтійського узбережжя через те, що у зв’язку з небувало теплою температурою води у морі зросла кількість токсичних бактерій.

Нагадаємо, що аномальна спека в Європі наблизилася до загальноєвропейського рекорду - цього тижня в Португалії позначка термометра сягнула 47,7 градуса. Найвищу температуру, 48 градусів за Цельсієм, фіксували в Афінах у липні 1977 року.

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05 08 2018 19:20
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