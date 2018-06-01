Через авіаудари в Сирії загинули 17 цивільних

Найпотужніших авіаударів завдали по району Хаморіа, де загинули 12 людей

Внаслідок авіаударів, яких завдали в суботу, 6 січня, літаки урядової армії Сирії та її союзників по утримуваній збройною опозицією Східній Гуті, загинули щонайменше 17 мирних жителів.

Про це повідомив базований в Лондоні Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини, пише DW. Поранення отримали ще 60 людей.

Найпотужніших авіаударів завдали по району Хаморіа, де загинули 12 людей, включаючи двох дітей.

Керівник центру моніторингу Рамі Абдель Рахман повідомив, що сирійські і російські літаки продовжують інтенсивне бомбардування Східної Гути, зосередившись на кількох житлових районах.

Цього тижня у Східній Гуті від авіаударів загинули ще близько 30 цивільних, а з кінця грудня минулого року кількість жертв серед мирних жителів сягнула вже майже ста осіб.

Східна Гута залишається анклавом збройної опозиції неподалік від сирійської столиці, серед опонентів Башара Асадла тут переважають радикальні ісламістські угруповання. За оцінками, близько 400 тис. осіб перебувають у Східній Гуті в облозі урядових сил. За даними Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, за 2017 рік в Сирії загалом загинули понад 39 тис. людей, зокрема 10,5 тис. цивільних.

Нагадаємо, в Сирії авіабазу Хмеймім, яка використовується російською армією, обстріляли з мінометів, внаслідок чого було знищено сім літаків.