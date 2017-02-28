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Через банкрутства банків держпідприємства втратили майже 20 млрд грн

Лідерами по неповерненню коштів стали банк "Надра", "Дельта Банк" і банк "Фінанси і кредит"
Державні підприємства, в тому числі державні банки, а також фонди соціального страхування та інші органи державної влади втратили в неплатоспроможних банках станом на 01.02.2017 року близько 19,5 млрд грн.
Через банкрутства банків держпідприємства втратили майже 20 млрд грн Фото: charivne.info

Про це пише Delo.ua з посиланням на прес-службу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Найбільше коштів "застрягло" в банку "Надра", "Дельта банку" і Банку "Фінанси і кредит". У ФГВФО зазначають, що найбільше коштів в банках-банкрутах залишили компанії "Антонов", "Нафтогаз", "Аграрний фонд", "КБ "Південне" і Державне підприємство з обслуговування повітряного руху України.

За останні три роки в Україні збанкрутувало понад 70 банків. При цьому загальний борг банків, які ліквідуються, перед усіма клієнтами склав 243 млрд грн.

Нагадаємо, компанія "Автотранспортне підприємство-2240", яка належить президенту України Петру Порошенку та його бізнес-партнерам відмовляється повертати кредит на $6 мільйонів неплатоспроможному банку "Київська Русь".

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28 02 2017 18:38
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