Через банкрутства банків держпідприємства втратили майже 20 млрд грн
Про це пише Delo.ua з посиланням на прес-службу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
Найбільше коштів "застрягло" в банку "Надра", "Дельта банку" і Банку "Фінанси і кредит". У ФГВФО зазначають, що найбільше коштів в банках-банкрутах залишили компанії "Антонов", "Нафтогаз", "Аграрний фонд", "КБ "Південне" і Державне підприємство з обслуговування повітряного руху України.
За останні три роки в Україні збанкрутувало понад 70 банків. При цьому загальний борг банків, які ліквідуються, перед усіма клієнтами склав 243 млрд грн.
Нагадаємо, компанія "Автотранспортне підприємство-2240", яка належить президенту України Петру Порошенку та його бізнес-партнерам відмовляється повертати кредит на $6 мільйонів неплатоспроможному банку "Київська Русь".
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