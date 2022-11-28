Через блекаут в Україні можуть зрости ціни на продукти

Через військове вторгнення рф в Україні тривають ракетні удари та пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури. Відсутність стабільного електропостачання може спровокувати дефіцит деяких продуктів через скорочення виробництва.

Про це пише видання "Апостроф".

У Всеукраїнській аграрній раді пояснили, що перехід на генератори призведе до подорожчання лише енергоносіїв вчетверо. Дизпаливо зараз коштує близько 50 гривень за літр, а на виробництво одного кіловату електрики йде півлітра палива, тобто 25 гривень.

В першу чергу, очікується підвищення цін на овочі, оскільки овочесховища потребують постійного підключення до джерела електроенергії.

Відсутність електропостачання може вдарити по молочній галузі. У Спілці молочних підприємств України пояснили, що перехід на генератори призведе не лише до зростання вартості молочної продукції, а й скоротить обсяги виробництва, зменшить зарплати працівників підприємств, також зменшиться поголів’я корів через відсутність збуту молока тощо.

В Україні очікується зростання цін на м'ясо та курятину. Так, птахофабрики вже заявили про дестабілізацію роботи через відключення електрики, що призведе до збільшення собівартості виробництва, втрати продуктивності та порушення технологічних процесів.

Підприємства використовують генератори для інкубаторів, оскільки відключення електроенергії призводить до значних виробничих втрат закладених на інкубацію яєць та недоотримання молодняку.

Раніше повідомлялось, що Зеленський обмежує ціну російської нафти до 30 доларів за барель.