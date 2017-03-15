Через блокаду Донбасу один з найбільших українських меткомбінат частково припинив виробництво

Внаслідок блокади залізничного сполучення з Донбасом один з найбільших в Україні гірничо-збагачувальних комбінатів - Північний ГЗК - зупинив половину машин грудкування.

Це спричинить не тільки погіршення виробничих показників підприємства, а й може призвести до значного скорочення робочих місць у Кривому Розі, - повідомили на підприємстві, інформує "112.ua".

Як повідомляли в ЗМІ, що незаконна блокада НКТ спровокує великі проблеми для підприємств не тільки на неконтрольованій території України, а й на її контрольованій частині.

"Відбудеться стрімке падіння зайнятості в Маріуполі, Авдіївці, Кривому Розі, Кам'янському (метзаводи, їхні постачальники і підрядники), що матиме катастрофічні наслідки для соціально-економічної стабільності в промислових містах країни і спровокує різке зниження соціально-економічної стабільності в Україні загалом", - повідомив з цього приводу президент об'єднання підприємств "Украметалургпром" Олександр Каленков.

Також Каленков заявив, що незаконна блокада стане причиною падіння виробництва на двох металургійних гігантах Маріуполя ("Азовсталі" і ММК імені Ілліча) як мінімум на 20%.

Україна при цьому втратить місце в першій десятці країн-виробників сталі і знизить свій експортний потенціал без можливості відновлення на горизонті двох років. За таких умов вимушене скорочення співробітників металургійних підприємств неминуче. Тільки в прифронтовому Маріуполі воно становитиме понад 3 000 осіб. Під загрозою опиниться і реалізація програм розвитку Маріуполя, адже понад чверть міського бюджету - це податки місцевих металургів.

Як повідомляли, блокада залізниці вдарить по всій промисловості України, що неминуче призведе до падіння курсу гривні внаслідок різкого зменшення валютної виручки. Гірничо-металургійний комплекс приносить чверть всієї валюти в країну.

"Відбудеться стрімке падіння зайнятості в Маріуполі, Авдіївці, Кривому Розі, Кам'янському (метзаводи, їхні постачальники і підрядники), що матиме катастрофічні наслідки для соціально-економічної стабільності в промислових містах країни і спровокує різке зниження соціально-економічної стабільності в Україні загалом", - повідомив з цього приводу президент об'єднання підприємств "Украметалургпром" Олександр Каленков.

Також Каленков заявив, що незаконна блокада стане причиною падіння виробництва на двох металургійних гігантах Маріуполя ("Азовсталі" і ММК імені Ілліча) як мінімум на 20%.

Україна при цьому втратить місце в першій десятці країн-виробників сталі і знизить свій експортний потенціал без можливості відновлення на горизонті двох років. За таких умов вимушене скорочення співробітників металургійних підприємств неминуче. Тільки в прифронтовому Маріуполі воно становитиме понад 3 000 осіб. Під загрозою опиниться і реалізація програм розвитку Маріуполя, адже понад чверть міського бюджету - це податки місцевих металургів.

Зазначимо, президент України Петро Порошенко, говорячи про захоплення українських компаній в ОРДЛО, заявив, що вартість відібраних активів дорівнює мільярдам доларів.