Через блокаду Донбасу один з найбільших українських меткомбінат частково припинив виробництво
Це спричинить не тільки погіршення виробничих показників підприємства, а й може призвести до значного скорочення робочих місць у Кривому Розі, - повідомили на підприємстві, інформує "112.ua".
Як повідомляли в ЗМІ, що незаконна блокада НКТ спровокує великі проблеми для підприємств не тільки на неконтрольованій території України, а й на її контрольованій частині.
"Відбудеться стрімке падіння зайнятості в Маріуполі, Авдіївці, Кривому Розі, Кам'янському (метзаводи, їхні постачальники і підрядники), що матиме катастрофічні наслідки для соціально-економічної стабільності в промислових містах країни і спровокує різке зниження соціально-економічної стабільності в Україні загалом", - повідомив з цього приводу президент об'єднання підприємств "Украметалургпром" Олександр Каленков.
Також Каленков заявив, що незаконна блокада стане причиною падіння виробництва на двох металургійних гігантах Маріуполя ("Азовсталі" і ММК імені Ілліча) як мінімум на 20%.
Україна при цьому втратить місце в першій десятці країн-виробників сталі і знизить свій експортний потенціал без можливості відновлення на горизонті двох років. За таких умов вимушене скорочення співробітників металургійних підприємств неминуче. Тільки в прифронтовому Маріуполі воно становитиме понад 3 000 осіб. Під загрозою опиниться і реалізація програм розвитку Маріуполя, адже понад чверть міського бюджету - це податки місцевих металургів.
Як повідомляли, блокада залізниці вдарить по всій промисловості України, що неминуче призведе до падіння курсу гривні внаслідок різкого зменшення валютної виручки. Гірничо-металургійний комплекс приносить чверть всієї валюти в країну.
"Відбудеться стрімке падіння зайнятості в Маріуполі, Авдіївці, Кривому Розі, Кам'янському (метзаводи, їхні постачальники і підрядники), що матиме катастрофічні наслідки для соціально-економічної стабільності в промислових містах країни і спровокує різке зниження соціально-економічної стабільності в Україні загалом", - повідомив з цього приводу президент об'єднання підприємств "Украметалургпром" Олександр Каленков.
Також Каленков заявив, що незаконна блокада стане причиною падіння виробництва на двох металургійних гігантах Маріуполя ("Азовсталі" і ММК імені Ілліча) як мінімум на 20%.
Україна при цьому втратить місце в першій десятці країн-виробників сталі і знизить свій експортний потенціал без можливості відновлення на горизонті двох років. За таких умов вимушене скорочення співробітників металургійних підприємств неминуче. Тільки в прифронтовому Маріуполі воно становитиме понад 3 000 осіб. Під загрозою опиниться і реалізація програм розвитку Маріуполя, адже понад чверть міського бюджету - це податки місцевих металургів.
Зазначимо, президент України Петро Порошенко, говорячи про захоплення українських компаній в ОРДЛО, заявив, що вартість відібраних активів дорівнює мільярдам доларів.
Нагадаємо, донецькі і луганські бойовики заявили 1 березня, що підприємства під українською юрисдикцією, розташовані на тимчасово окупованій території Донбасу, переходять під "зовнішнє управління" бойовиків "ДНР" та "ЛНР".
Бойовики прийняли таке рішення у відповідь на громадянське блокування трьох залізничних гілок на Донбасі.
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