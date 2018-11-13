Через борги "Нафтогаз" відмовився укладати договори з 22 виробниками тепла

Ключові проблемні ситуації з тепловиробниками, зокрема, у Кривому Розі, Херсонській області, містах Сміла, Сєверодонецьк, Первомайськ та Шепетівка

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" відмовилася укладати договори на постачання газу для початку опалювального сезону з 22 теплопостачальними підприємствами країни в дев'яти регіонах через накопичення боргів.

"Станом на сьогодні 1146 теплопостачальних підприємств купують газ на пільгових умовах у НАК "Нафтогаз України". Разом з цим, "Нафтогаз" зараз не має можливості надати номінації на газ 22 теплопостачальним підприємствам, у тому числі, 12 великим, з дев'яти регіонів. Головна причина – недотримання тепловиробниками вимог постанови Кабінету міністрів №867 "Про покладення спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу" від 19 жовтня 2018 року. "Нафтогаз" сподівається, що місцеві органи влади та управителі цих підприємств негайно долучаться до вирішення ситуації", – заявили в департаменті з корпоративних комунікацій компанії.

Ключові проблемні ситуації з тепловиробниками, зокрема, у Кривому Розі, Херсонській області, містах Сміла, Сєверодонецьк, Первомайськ та Шепетівка.

"Тепловиробники, які забезпечують мешканців зазначених регіонів теплом та гарячою водою, накопичили значну заборгованість, не виконують графіки її погашення або у попередньому періоді розрахувались з "Нафтогазом" менш ніж за 90% використаного газу. Поки ці підприємства не виконають ці вимоги законодавства, "Нафтогаз" не може надавати їм номінації на газ на пільгових умовах, визначених Кабінетом Міністрів", – повідомили в "Нафтогазі".

У більшості випадків відповідальність за накопичення значної заборгованості та зрив графіку її погашення компанія покладає на місцеві органи влади.

"У ситуації з Херсонською ТЕЦ, Криворізькою ТЦ та Сєвєродонецькою ТЕЦ відповідальність несе Фонд державного майна, в управлінні якого знаходяться ці виробники тепла. Ситуація з ними може бути врегульована лише за участю Кабінету Міністрів України", – зазначили в компанії.

За словами першого заступника голови правління Сергія Переломи, 98% відсотків підприємств, які звернулись до "Нафтогазу" за номінаціями, їх отримали.

"На сьогодні понад 1100 виробників тепла по всій Україні отримали номінації від "Нафтогазу". Відмовлено у номінаціях лише 22 підприємствам через невиконання умов розрахунків, передбачених законодавством. Ще до початку опалювального сезону ми неодноразово зверталися до місцевих органів влади, Фонду держмайна, Кабінету Міністрів України із закликом вжити всіх необхідних заходів для недопущення відключення опалення в період холодів. Більшість проблемних виробників знайшли вихід із ситуації і виконали вимоги законодавства. Але кожного року знаходяться мерії або управителі майном, які, здається, про опалювальний сезон дізнаються лише від обурених громадян під своїми офісами", – заявив Перелома.

Урядова постанова № 867 передбачає, що обов'язковими умовами постачання газу виробникам тепла зокрема є:

підписання договору з Нафтогазом;

виконання хоча б однієї з умов нижче:

- дотримання рівня розрахунків не нижче 90% (з урахуванням непрофінансованих пільг і субсидій та без урахування штрафних санкцій) або

- укладення з Нафтогазом та виконання договору реструктуризації або

- погодження з Нафтогазом та виконавчим органом місцевої ради графіку погашення заборгованості до 2021 року, його дотримання та сплата поточних платежів.

"У всіх інших випадках "Нафтогаз" не має правових підстав для підтвердження номінацій та постачання газу, підписання актів передачі-приймання газу на пільгових умовах", – додали в компанії.

Нагадаємо, з 14 до 17 листопада у херсонських школах через відсутність теплопостачання призупинено освітній процес.

Через зрив опалювального сезону в місті Сміла Черкаської області поліція відкрила кримінальне провадження.

12 листопада жителі Кривого Рогу принесли і підпалили шини під управлінням "Криворіжгазу", вимагаючи включити опалення.