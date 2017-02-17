Через бойові дії на Донбасі постраждали мільйон дітей, - ЮНІСЕФ
"У той час як конфлікт триває з різною інтенсивністю в східній Україні, вступає у свій четвертий рік, 1 млн дітей потребують невідкладної гуманітарної допомоги - а це майже вдвічі більше, ніж у минулому році", - повідомляє ЮНІСЕФ Україна у Facebook.
Кількість постраждалих дітей, яка збільшилася на 420 тис., пов'язана з продовженням конфлікту на Донбасі. Організація повідомляє, що 19 тис. дітей в цій зоні піддаються загрозі постраждати від мін і боєприпасів, а 12 тис. дітей живуть у населених пунктах, що піддаються обстрілам мінімум 1 раз в місяць. Понад 740 шкіл були зруйновані або пошкоджені.
ЮНІСЕФ закликає сторони дотримуватися Мінських угод і поважати норми міжнародного гуманітарного права, в тому числі щодо забезпечення безперешкодного доступу до гуманітарної допомоги.
Дитячий фонд також повідомляє, що збирає 31,3 млн дол., щоб продовжити гуманітарну підтримку дітей та сімей, які постраждали в результаті конфлікту. Станом на 17 лютого було отримано приблизно 10% від необхідної суми.
Нагадаємо, що з початку конфлікту на сході України, виконуючи там завдання, загинули 2197 українських військовослужбовців.
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