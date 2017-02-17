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Через бойові дії на Донбасі постраждали мільйон дітей, - ЮНІСЕФ

19 тис дітей в зоні АТО піддаються загрозі постраждати від мін і боєприпасів
Дитячий фонд Організації Об'єднаних Націй (ЮНІСЕФ) повідомляє, що в результаті бойових дій на Донбасі постраждали 1 млн дітей.
Через бойові дії на Донбасі постраждали мільйон дітей, - ЮНІСЕФ Фото: ictv/facebook.com

"У той час як конфлікт триває з різною інтенсивністю в східній Україні, вступає у свій четвертий рік, 1 млн дітей потребують невідкладної гуманітарної допомоги - а це майже вдвічі більше, ніж у минулому році", - повідомляє ЮНІСЕФ Україна у Facebook.

Кількість постраждалих дітей, яка збільшилася на 420 тис., пов'язана з продовженням конфлікту на Донбасі. Організація повідомляє, що 19 тис. дітей в цій зоні піддаються загрозі постраждати від мін і боєприпасів, а 12 тис. дітей живуть у населених пунктах, що піддаються обстрілам мінімум 1 раз в місяць. Понад 740 шкіл були зруйновані або пошкоджені.

ЮНІСЕФ закликає сторони дотримуватися Мінських угод і поважати норми міжнародного гуманітарного права, в тому числі щодо забезпечення безперешкодного доступу до гуманітарної допомоги.

Дитячий фонд також повідомляє, що збирає 31,3 млн дол., щоб продовжити гуманітарну підтримку дітей та сімей, які постраждали в результаті конфлікту. Станом на 17 лютого було отримано приблизно 10% від необхідної суми.

Нагадаємо, що з початку конфлікту на сході України, виконуючи там завдання, загинули 2197 українських військовослужбовців.

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17 02 2017 14:58
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