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Через брак персоналу Трамп замовив фастфуд на прийом для спортсменів

Через призупинення роботи уряду в країні чимало кухарів Білого дому були змушені взяти неоплачувану відпустку
15 січня на урочистому прийомі в Білому домі президент США Дональд Трамп пригостив фастфудом футболістів команди Clemson Tigers, які перемогли у Національному чемпіонаті серед студентів.
Через брак персоналу Трамп замовив фастфуд на прийом для спортсменів Фото: twitter.com/robertarampton

Президент США привітав переможців футбольного змагання та замовив для них 300 бургерів, піцу та картоплю фрі, повідомило видання BBC.

"Ми замовили американський фастфуд через "шатдаун". За мій кошт", – наголосив Трамп.


Фото: EPA


Фото: Getty Images

Коли журналісти запитали, який фастфуд його улюблений, той відповів: "якщо він американський, то він мені подобається".

"Мені подобається все американське", – додав Трамп.


Фото: Getty Images

Трамп також зазначив, що вдався до такого кроку, оскільки не хотів відкладати захід через брак персоналу в Білому домі. 

Додамо, президент США Дональд Трамп нагадав, що стіна на кордоні з Мексикою була ще в його передвиборчих обіцянках.

 
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15 01 2019 10:39
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