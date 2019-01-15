ПОЛІТИКА НОВИНИ15 січня на урочистому прийомі в Білому домі президент США Дональд Трамп пригостив фастфудом футболістів команди Clemson Tigers, які перемогли у Національному чемпіонаті серед студентів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Через брак персоналу Трамп замовив фастфуд на прийом для спортсменів
Через призупинення роботи уряду в країні чимало кухарів Білого дому були змушені взяти неоплачувану відпустку
Фото: twitter.com/robertarampton
Президент США привітав переможців футбольного змагання та замовив для них 300 бургерів, піцу та картоплю фрі, повідомило видання BBC.
"Ми замовили американський фастфуд через "шатдаун". За мій кошт", – наголосив Трамп.
Фото: EPA
Фото: Getty Images
Коли журналісти запитали, який фастфуд його улюблений, той відповів: "якщо він американський, то він мені подобається".
"Мені подобається все американське", – додав Трамп.
Фото: Getty Images
Трамп також зазначив, що вдався до такого кроку, оскільки не хотів відкладати захід через брак персоналу в Білому домі.
Додамо, президент США Дональд Трамп нагадав, що стіна на кордоні з Мексикою була ще в його передвиборчих обіцянках.
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15 01 2019 10:39 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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