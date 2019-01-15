Через брак персоналу Трамп замовив фастфуд на прийом для спортсменів

Через призупинення роботи уряду в країні чимало кухарів Білого дому були змушені взяти неоплачувану відпустку

15 січня на урочистому прийомі в Білому домі президент США Дональд Трамп пригостив фастфудом футболістів команди Clemson Tigers, які перемогли у Національному чемпіонаті серед студентів.

Президент США привітав переможців футбольного змагання та замовив для них 300 бургерів, піцу та картоплю фрі, повідомило видання BBC.

"Ми замовили американський фастфуд через "шатдаун". За мій кошт", – наголосив Трамп.



Фото: EPA



Фото: Getty Images

Коли журналісти запитали, який фастфуд його улюблений, той відповів: "якщо він американський, то він мені подобається".

"Мені подобається все американське", – додав Трамп.



Фото: Getty Images

Трамп також зазначив, що вдався до такого кроку, оскільки не хотів відкладати захід через брак персоналу в Білому домі.

Додамо, президент США Дональд Трамп нагадав, що стіна на кордоні з Мексикою була ще в його передвиборчих обіцянках.