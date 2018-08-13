Через брак суддів в Україні не працюють 22 суди
Про це повідомив голова Ради суддів України Олег Ткачук на брифінгу, передає УНН.
"На сьогодні в Україні не діють 22 суди. За даними, які є у розпорядженні Ради суддів, в Україні з понад 8 тис. суддів працює зараз, 5,2 тис. суддів проходять кваліфікаційні оцінки суддів, подають заяви на звільнення і т. д.", - сказав він.
За словами Ткачука, минулого року українські суди розглянули 3 млн 900 тис. справ різних категорій.
"На думку Ради суддів, повинні бути забезпечені всі умови для того, щоб судова система працювала ефективно, якісно, сумлінно, щоб справи розглядалися в розумний строк. Адже нас контролює ЄСПЛ і кожна людина", - зазначив голова Ради.
Він вважає, що завдяки цивільного контролю за діяльністю держави, в тому числі судами, "можливо досягти того рівня демократії і правосуддя, який кожен з нас бажає".
Нагадаємо, що Рада суддів хотіла законопроектом підняти зарплати усім суддям, а не лише тим, що вже пройшли кваліфікаційне оцінювання.
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