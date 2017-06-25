Через браконьєрські сітки у Дунаї загинули сім дельфінів-азовок, – ФОТО
Про це повідомляє Всесвітній фонд дикої природи.
Зазначається, що прикордонники Одеського загону морської охорони та Ізмаїльського загону Прикордонної служби здійснили рейд та витягли близько 2 км браконьєрських сіток.
Фото: wwf.panda.org
Фото: wwf.panda.org
У неводах окрім дельфінів було знайдено дві живі рибини – осетра і севрюгу, що занесені до Червоної книги України. Їх випустили в море, а загиблих дельфінів передали представникам Дунайського біосферного заповідника та ветеринарного підрозділу.
Фото: wwf.panda.org
Вилучені сітки передані до Державної фіскальної служби.
Нагадаємо, кілька десятків трупів дельфінів виявили на узбережжі в районах Вилкове і Приморське, Одеська область.
У лісі біля села Поточок Хустського району браконьєр підстрелив із мисливської рушниці хлопчика, який збирав гриби.
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