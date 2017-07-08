Через ДТП у Рівному госпіталізовано сімох людей

До лікарні потрапили двоє дітей і вагітна жінка

У ніч на 7 серпня в Рівному сталася автомобільна аварія, внаслідок якої до лікарні потрапили семеро осіб.

На перехресті вулиць Чорновола, Карнаухова і Басивкутської водій Renault Megan, повертаючи ліворуч, не пропустив мікроавтобус Peugeot Expert, повідомляє сайт обласного управління Національної поліції,

Сталося зіткнення, в результаті якого постраждали пасажири мікроавтобуса. У тому числі трирічний хлопчик отримав перелом ключиці, семимісячне немовля госпіталізували із забоєм тім'яної кістки.

30-річну вагітну жінку забрали в гінекологічне відділення пологового будинку. Крім того, закриті черепно-мозкові травми і садна отримали дві жінки 55 і 23 років і двоє чоловіків 26 і 32 років.



Фото: rv.npu.gov.ua

Водії обох автомобілів не постраждали. Поліція розслідує ДТП за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу - порушення правил дорожнього руху, яке призвело до численних постраждалих.

Нагадаємо, що на Бориспільській окружній дорозі ввечері 6 серпня зіткнулися автомобілі "ВАЗ" та "Opel", внаслідок чого загинули шестеро людей.