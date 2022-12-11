Через два дні після запуску платну послугу "синьої позначки" зупинив Twitter

Ініціатива нового власника компанії Twitter Ілона Маска щодо введення оплати за так звані "сині позначки" в соцмережі протрималася два дні та була зупинена після масової появи фейкових сторінок, що видавали себе за відомих людей і організації.

Про це пише The Washington Post.

"Компанія Twitter офіційно призупинила перший великий запуск продукту Ілона Маска – платну «синю позначку» - після того, як сайт заполонила дезінформація", - зазначається в повідомленні.

У середу компанія запустила продукт Twitter Blue. Він дозволяв користувачам, які надали свій Apple ID та номер телефону, платити $7,99 на місяць за верифікацію, тобто за підтвердження, що назва аккаунту відповідає імені особи. Перевірені сторінки позначалися синьою галочкою, щоб іменами видатних осіб, брендів та організацій не зловживали інші.

Майже одразу користувачі почали зловживати новим інструментом. Стало з’являтися все більше облікових записів, які видавали себе за політиків, у тому числі за президента США Джо Байдена, а також інших відомих людей та брендів.

Наприклад, фальшивий аккаунт, що видав себе за ім’я баскетбольної зірки Леброна Джеймса, оприлюднив фейк, що спортсмен нібито хоче підписати договір про перехід в іншу команду. На сторінці з "верифікованим" іменем експрезидента Джорджа Буша – молодшого з’явився напис: "Я сумую за вбивствами іракців". А на підробленому аккаунті фармацевтичного гіганта Eli Lilly, з’явилася інформація, що, мовляв, інсулін тепер безкоштовний – її поширили 3 тисячі разів інші користувачі.

Через це Twitter уже в четвер ввечері прийняв рішення тимчасово вимкнути реєстрацію на новий сервіс, щоби розв’язати проблеми з фейковими сторінками.

У п’ятницю конгресмен США Едвард Маркі надіслав Ілону Маску офіційного листа із кількома запитаннями щодо синьої позначки. Перед цим журналіст The Washington Post з дозволу конгресмена створив обліковий запис від його імені і заплатив за синю галочку, щоби продемонструвати наочно небезпеку рішення нового керівництва соцмережі.

"Очевидно, через слабку практику перевірки Twitter і очевидну потребу в готівці будь-хто може заплатити вісім доларів і видати себе за когось іншого на вашій платформі. Продавати правду небезпечно і неприйнятно", - написав законодавець.

Twitter поки не відповів на ці коментарі.