Через електронні аукціони в Україні продали прав оренди на землю на 14,6 млн грн

Унаслідок торгів вартість лотів зросла більш ніж у два рази — з 6,43 мільйонів гривень до 14,6 мільйонів гривень

У Системі електронних торгів арештованим майном (СЕТАМ), яка реалізує пілотний проект з продажу прав оренди на землю сільськогосподарського призначення, повідомили, що реалізували оренду 179 земельних ділянок на 14,6 мільйона гривень.

Кошти, отримані від продажу прав оренди землі, надійшли до місцевих бюджетів.

"Відкритий сервіс забезпечує широке охоплення потенційних покупців, підвищує конкуренцію, стимулює зростання ціни. В результаті, громади за свою землю отримують суттєво більше, аніж на традиційних аукціонах", - повідомив директор СЕТАМ Віктор Вишньов.

За даними СЕТАМ, наразі в Україні для електронних аукціонів готові 8000 земельних ділянок загальною площею 150 тисяч гектарів.

Напередодні перші аукціони з продажу прав оренди на землю провели в "Prozorro.Продажі".

Зазначимо, що наразі в Україні діє заборона (мораторій) на продаж та відчуження сільськогосподарських земель. Власники земельних паїв не можуть вільно розпоряджатися ними, тому єдиним способом передачі землі для користування іншим особам є укладання договору оренди.

Водночас, в Україні відсутня інфраструктура для запровадження ринку купівлі та продажу сільськогосподарської землі, що є формальною причиною для продовження мораторію.

Нагадаємо, Верховна Рада України Ухвалила закон, яким продовжується заборона на відчуження земель сільськогосподарського призначення до 2020 року.