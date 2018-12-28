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Через електронні аукціони в Україні продали прав оренди на землю на 14,6 млн грн

Унаслідок торгів вартість лотів зросла більш ніж у два рази — з 6,43 мільйонів гривень до 14,6 мільйонів гривень
У Системі електронних торгів арештованим майном (СЕТАМ), яка реалізує пілотний проект з продажу прав оренди на землю сільськогосподарського призначення, повідомили, що реалізували оренду 179 земельних ділянок на 14,6 мільйона гривень.
Через електронні аукціони в Україні продали прав оренди на землю на 14,6 млн грн Фото: з вільних джерел

Кошти, отримані від продажу прав оренди землі, надійшли до місцевих бюджетів.

"Відкритий сервіс забезпечує широке охоплення потенційних покупців, підвищує конкуренцію, стимулює зростання ціни. В результаті, громади за свою землю отримують суттєво більше, аніж на традиційних аукціонах", - повідомив директор СЕТАМ Віктор Вишньов.

За даними СЕТАМ, наразі в Україні для електронних аукціонів готові 8000 земельних ділянок загальною площею 150 тисяч гектарів.

Напередодні перші аукціони з продажу прав оренди на землю провели в "Prozorro.Продажі".

Зазначимо, що наразі в Україні діє заборона (мораторій) на продаж та відчуження сільськогосподарських земель. Власники земельних паїв не можуть вільно розпоряджатися ними, тому єдиним способом передачі землі для користування іншим особам є укладання договору оренди.

Водночас, в Україні відсутня інфраструктура для запровадження ринку купівлі та продажу сільськогосподарської землі, що є формальною причиною для продовження мораторію.

Нагадаємо, Верховна Рада України Ухвалила закон, яким продовжується заборона на відчуження земель сільськогосподарського призначення до 2020 року.

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28 12 2018 15:31
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