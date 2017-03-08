Через інцидент з поставками в Крим турбін Siemens може втратити 200 млн євро

Німецький концерн Siemens може втратити від 100 до 200 мільйонів євро виручки в Росії через скандал з поставками турбін до тимчасово окупованого Криму.

Про це у четвер заявив глава Siemens Джо Кезер, повідомляє Reuters.

Джо Кезер заявив, що компанія вже вжила заходів для скорочення збитків, однак зараз Siemens не виключає нових заходів.

Зазначимо, поставлені в Крим турбіни, які Технопромекспорт купив у Siemens, пройшли модернізацію і специфіковані за характеристиками під проект.

Нагадаємо, що агентство Reuters з посиланням відразу на три інформованих джерела повідомляло, що Росія завезла дві турбіни для електростанцій, вироблені німецькою компанією Siemens, в окупований Крим, куди санкціями ЄС заборонено європейським фірмам постачати енергетичні технології.

Пізніше компанія Siemens заявила, що у неї немає підстав вважати, що газові турбіни, згадані в новинних статтях, призначені для Криму. При цьому в компанії відзначили, що "Siemens поважає рішення щодо санкцій і, звичайно ж, буде дотримуватися нинішніх положень про санкції".

Siemens має намір подати в суд на відповідальних за поставку до Криму як мінімум двох турбін свого виробництва.