Через інцидент з українськими моряками російські банки можуть відключити від міжнародної мережі SWIFT

Іншим варіантом відповіді на російську агресію поблизу Керченської протоки може бути заборона російським судам, що прибувають з Криму або Азовського моря, заходити в європейські порти

У відповідь на російську агресію поблизу Керченської протоки міжнародне співтовариство може вдатися до відключення банків Російської Федерації від міжнародної банківської мережі SWIFT.

Про це заявив спецпредставник США по Україні Курт Волкер. Зокрема, Волкер зазначив, що США і європейські союзники наполягають на тому, щоб Росія повернула захоплені кораблі і 24 українських військовослужбовців і агентів розвідки, заарештованих російськими спецслужбами.

За його словами, зараз розглядаються різні варіанти прийняття заходів, щоб чинити тиск на Росію і "прийти до такого моменту, коли Росія забажає провести переговори для вироблення рішення".

Одним з таких заходів, підкреслив Волкер в інтерв'ю "Голосу Америки", є відключення російських банків від міжнародної банківської мережі SWIFT, яка регулюється законами Бельгії і прискорює міжнародні транзакції, відправляючи платіжні доручення фінансових інститутів в різних країнах.

"Люди називають це "ядерною" опцією. Це призведе до витрат для всіх учасників. Великими витратам для Росії, але і витратам для союзників. Зрештою, ми повинні зберігати можливість такого варіанту, тому що ми не можемо і далі дивитися, як Росія робить нові агресивні кроки щодо сусідів, такі як цей (епізод в Керченській протоці, - ред.)", – сказав він.

При цьому варто відзначити, іншим варіантом, за словами Волкера, може бути заборона російським судам, що прибувають з Криму або Азовського моря, заходити в європейські порти.

Спецпредставник США попередив, що для Росії було б "вкрай нерозважливо" йти на ще більш агресивні кроки в Україні.

"Українські військові тепер набагато більш боєздатні, ніж раніше. Це буде набагато більш дорогий досвід. Вони втратять останню можливість заперечувати свою провину, за яку хапаються зараз, а Україна отримає більшу підтримку", - резюмував він.

Нагадаємо, російські військові в неділю, 25 листопада, атакували українські катери, що спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку. Шестеро українців отримали поранення.

Російські прикордонники захопили українські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу".

Через надзвичайні події в Азовському морі ввечері 25 листопада зібрали засідання Воєнного кабінету під керівництвом Президента Петра Порошенка. Дії Російської Федерації проти кораблів ВМС ЗСУ в АП назвали актом агресії, спрямованим на цілеспрямовану ескалацію Росією ситуації в акваторії Азовського моря та Керченської протоки.

У Федеральній службі безпеки Росії заявили, що допитали затриманих українських моряків, серед них двоє – співробітники СБУ, яка координувала події в Керченській протоці. У СБУ відмовилися коментувати, чи відповідає дійсності поширена російською ФСБ інформація

У вівторок, 26 листопада, Верховна Рада ухвалила в цілому доопрацьований законопроект № 9338, за допомогою якого затвердила указ президента "Про введення воєнного стану в Україні". Йдеться про області, розташовані вздовж російського і молдавського кордону та на узбережжі Чорного та Азовського морів.

Також ВРУ запросила міжнародні організації направити спостерігачів у регіон Чорного та Азовського морів та Керченської протоки і запропонувала морським державам направити в регіон військові кораблі.