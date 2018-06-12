Через інцидент з українськими моряками російські банки можуть відключити від міжнародної мережі SWIFT
Про це заявив спецпредставник США по Україні Курт Волкер. Зокрема, Волкер зазначив, що США і європейські союзники наполягають на тому, щоб Росія повернула захоплені кораблі і 24 українських військовослужбовців і агентів розвідки, заарештованих російськими спецслужбами.
За його словами, зараз розглядаються різні варіанти прийняття заходів, щоб чинити тиск на Росію і "прийти до такого моменту, коли Росія забажає провести переговори для вироблення рішення".
Одним з таких заходів, підкреслив Волкер в інтерв'ю "Голосу Америки", є відключення російських банків від міжнародної банківської мережі SWIFT, яка регулюється законами Бельгії і прискорює міжнародні транзакції, відправляючи платіжні доручення фінансових інститутів в різних країнах.
"Люди називають це "ядерною" опцією. Це призведе до витрат для всіх учасників. Великими витратам для Росії, але і витратам для союзників. Зрештою, ми повинні зберігати можливість такого варіанту, тому що ми не можемо і далі дивитися, як Росія робить нові агресивні кроки щодо сусідів, такі як цей (епізод в Керченській протоці, - ред.)", – сказав він.
При цьому варто відзначити, іншим варіантом, за словами Волкера, може бути заборона російським судам, що прибувають з Криму або Азовського моря, заходити в європейські порти.
Спецпредставник США попередив, що для Росії було б "вкрай нерозважливо" йти на ще більш агресивні кроки в Україні.
"Українські військові тепер набагато більш боєздатні, ніж раніше. Це буде набагато більш дорогий досвід. Вони втратять останню можливість заперечувати свою провину, за яку хапаються зараз, а Україна отримає більшу підтримку", - резюмував він.
Нагадаємо, російські військові в неділю, 25 листопада, атакували українські катери, що спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку. Шестеро українців отримали поранення.
Російські прикордонники захопили українські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу".
Через надзвичайні події в Азовському морі ввечері 25 листопада зібрали засідання Воєнного кабінету під керівництвом Президента Петра Порошенка. Дії Російської Федерації проти кораблів ВМС ЗСУ в АП назвали актом агресії, спрямованим на цілеспрямовану ескалацію Росією ситуації в акваторії Азовського моря та Керченської протоки.
У Федеральній службі безпеки Росії заявили, що допитали затриманих українських моряків, серед них двоє – співробітники СБУ, яка координувала події в Керченській протоці. У СБУ відмовилися коментувати, чи відповідає дійсності поширена російською ФСБ інформація
У вівторок, 26 листопада, Верховна Рада ухвалила в цілому доопрацьований законопроект № 9338, за допомогою якого затвердила указ президента "Про введення воєнного стану в Україні". Йдеться про області, розташовані вздовж російського і молдавського кордону та на узбережжі Чорного та Азовського морів.
Також ВРУ запросила міжнародні організації направити спостерігачів у регіон Чорного та Азовського морів та Керченської протоки і запропонувала морським державам направити в регіон військові кораблі.
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