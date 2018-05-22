Через Керченський міст в Азовське море не можуть зайти 144 судна
"В Азовське море більше не зможуть заходити судна типу Panamax і більше. Ми провели оцінку тих судів, які до нас заходили за останні три роки. Так ось, в Азовське море більше не зможе заходити 144 судна, які заходили в Маріупольський порт за останні два-три роки", - повідомив начальник адміністрації Маріупольського морського порту в Україні Ігор Барський, інформує Настоящее время.
Міністерство інфраструктури оцінює збитки України від будівництва Керченського мосту в 500 мільйонів гривень на рік.
Також будівництво принесе не менше 10 млрд грн збитків екосистемі Чорного і Азовського моря.
Як відомо, 15 травня за участі президента РФ Володимира Путіна відбулася церемонія відкриття автодорожньої частини кримського мосту.
Водночас Президент України Петро Порошенко заявив, що "незаконне будівництво Керченського моста є черговим свідченням нехтування міжнародним правом з боку Кремля".
У Євросоюзі підкреслили, що, побудувавши Керченський міст, Росія ще раз порушила суверенітет і територіальну цілісність України.
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