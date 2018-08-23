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Через концерт "Океану Ельзи" в Києві подовжать роботу метро

Останні поїзди поїдуть на дві години пізніше, ніж зазвичай
У Києві в День Незалежності у зв'язку з концертом гурту "Океан Ельзи" на стадіоні "Олімпійський" подовжать роботу метро.
Через концерт "Океану Ельзи" в Києві подовжать роботу метро Фото: yatsenyuk.org.ua

Концерт гурту розпочнеться на стадіоні о 20:00.

Як повідомили в Київському метрополітені, роботу метро продовжать на дві години. З різних станній останній поїзд відправлятиметься в різний час, зокрема, з центру міста – приблизно о 02:15 ночі.

Нагадаємо, гурт "Океан Ельзи" опублікував нову пісню з бюлетенем на обкладинці.

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23 08 2018 21:58
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