Через мера Ірпеня загинув будівельник його фірми, - прокуратура

Карплюк, перебуваючи на посаді директора будівельної компанії, не дбав про охорону праці найманих працівників

Прокуратура Київською області оголосила міському голові Ірпеня Володимиру Карплюку підозру в зв'язку з трагічним інцидентом на його приватному підприємстві, який трапився 2011 року.

Прокуратурою встановлено, що Карплюк, перебуваючи на посаді директора будівельної компанії ТОВ "Сарафан", не дбав про охорону праці найманих працівників й без необхідних дозволів застосовував будівельний кран.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

"Підозрюваний не призначив працівників, відповідальних за безпечне проведення робіт вантажопідіймальними кранами, ведення робіт за проектами виконання робіт або технологічними картами, що в свою чергу призвело до аварії гусеничного крану та падіння його стріли на будівлю й людей", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок цього інциденту, за даними прокуратури, тоді постраждали заробітчани з Рівненщини: один з них загинув, інший отримав тяжкі тілесні ушкодження.

Карплюк підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) КК України.

Санкція статті передбачає покарання у виді обмеження волі на строк до 5 років або позбавленням волі строком до 8 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.