Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Через мера Ірпеня загинув будівельник його фірми, - прокуратура

Карплюк, перебуваючи на посаді директора будівельної компанії, не дбав про охорону праці найманих працівників
Прокуратура Київською області оголосила міському голові Ірпеня Володимиру Карплюку підозру в зв'язку з трагічним інцидентом на його приватному підприємстві, який трапився 2011 року.
Через мера Ірпеня загинув будівельник його фірми, - прокуратура Фото: з вільних джерел

Прокуратурою встановлено, що Карплюк, перебуваючи на посаді директора будівельної компанії ТОВ "Сарафан", не дбав про охорону праці найманих працівників й без необхідних дозволів застосовував будівельний кран.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

"Підозрюваний не призначив працівників, відповідальних за безпечне проведення робіт вантажопідіймальними кранами, ведення робіт за проектами виконання робіт або технологічними картами, що в свою чергу призвело до аварії гусеничного крану та падіння його стріли на будівлю й людей", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок цього інциденту, за даними прокуратури, тоді постраждали заробітчани з Рівненщини: один з них загинув, інший отримав тяжкі тілесні ушкодження.

Карплюк підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) КК України.

Санкція статті передбачає покарання у виді обмеження волі на строк до 5 років або позбавленням волі строком до 8 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

31 08 2017 22:39
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Відень за два дні: лайфхак для бюджетних туристів

Відень за два дні: лайфхак для бюджетних туристів

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.