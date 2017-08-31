Через мера Ірпеня загинув будівельник його фірми, - прокуратура
Прокуратурою встановлено, що Карплюк, перебуваючи на посаді директора будівельної компанії ТОВ "Сарафан", не дбав про охорону праці найманих працівників й без необхідних дозволів застосовував будівельний кран.
Про це повідомляє прес-служба відомства.
"Підозрюваний не призначив працівників, відповідальних за безпечне проведення робіт вантажопідіймальними кранами, ведення робіт за проектами виконання робіт або технологічними картами, що в свою чергу призвело до аварії гусеничного крану та падіння його стріли на будівлю й людей", - йдеться у повідомленні.
Внаслідок цього інциденту, за даними прокуратури, тоді постраждали заробітчани з Рівненщини: один з них загинув, інший отримав тяжкі тілесні ушкодження.
Карплюк підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) КК України.
Санкція статті передбачає покарання у виді обмеження волі на строк до 5 років або позбавленням волі строком до 8 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.
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