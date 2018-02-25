Через мороз Україна збільшила відбір газу зі сховищ

Україна через сильне похолодання збільшила відбір газу зі сховищ.

Про це повідомляє радник міністра енергетики України Максим Білявський.

"Україна через похолодання (добове споживання 170 млн. куб. м, на цю дату в 2017 – 138 млн.куб.м) збільшила відбір газу із сховищ на 7%, до рівня 101 млн. куб.м (такий режим вперше за останній рік). Решта потреби покриваємо за рахунок газу вітчизняного видобутку (57 млн. куб. м) та імпорту з Європи (16 млн. куб. м)", – зазначив Білявський.

Нагадаємо, у Харкові через прориви тепломережі з 24 на 25 лютого без теплопостачання залишилися 666 об'єктів житлової і соціально-побутової сфери в двох районах міста.

В Одеській області ПАТ "Одесагаз" через борги збирається відключити газопостачання місту Теплодар.