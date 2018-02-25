CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУкраїна через сильне похолодання збільшила відбір газу зі сховищ.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Через мороз Україна збільшила відбір газу зі сховищ
Відбір газу збільшився на сім відсотків
Фото: utg.ua
Про це повідомляє радник міністра енергетики України Максим Білявський.
"Україна через похолодання (добове споживання 170 млн. куб. м, на цю дату в 2017 – 138 млн.куб.м) збільшила відбір газу із сховищ на 7%, до рівня 101 млн. куб.м (такий режим вперше за останній рік). Решта потреби покриваємо за рахунок газу вітчизняного видобутку (57 млн. куб. м) та імпорту з Європи (16 млн. куб. м)", – зазначив Білявський.
Нагадаємо, у Харкові через прориви тепломережі з 24 на 25 лютого без теплопостачання залишилися 666 об'єктів житлової і соціально-побутової сфери в двох районах міста.
В Одеській області ПАТ "Одесагаз" через борги збирається відключити газопостачання місту Теплодар.
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