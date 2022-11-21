RSS
ЗДОРОВ'Я НОВИНИ

Через морози Україну можуть покинути мільйони українців - ВООЗ

Ддиректор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганс Клюге заявив, що сотні тисяч приміщень в Україні не мають газопостачання, через це українці позбавлені опалення і можливості приготувати їжу
Через морози Україну можуть покинути мільйони українців - ВООЗ Фото: з вільного доступу

Від 2 до 3 мільйонів жителів України можуть залишити свої домівки через настання холодів.

Про це під час пресконференції заявив директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я Ганс Клюге, передає РБК-Україна.

За його словами, сотні тисяч приміщень у всій Україні не мають газопостачання. Через це українці не лише не можуть приготувати їжу, а й також позбавлені опалення.

"Холодна погода може вбити. За прогнозами, в деяких районах країни температура повітря опуститься до -20 градусів. Сім'ї намагаються зігрітися, багато хто буде змушений вдатися до альтернативних методів опалення, таких як спалювання дров або генератори... Ми очікуємо, що 2-3 мільйони людей покинуть свої домівки у пошуках тепла та безпеки", - зазначив Клюге.

Раніше iPress повідомляв, що Європейська комісія координує нову доставку екстреної допомоги обсягом понад 1800 тонн, у тому числі в галузі енергетики, для підтримки України через механізм цивільного захисту ЄС.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

21 11 2022 21:50
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
СТАТТІ
Найкошмарніший варіант COVID, який долає імунітет, вже тут. Однак є і хороша новина - The Daily Beast

Найкошмарніший варіант COVID, який долає імунітет, вже тут. Однак є і хороша новина - The Daily Beast

Скасувати заборону на куріння в громадських місцях намагалися кілька "слуг народу". 5 країн, які би покарали їх найсуворішим чином

Скасувати заборону на куріння в громадських місцях намагалися кілька "слуг народу". 5 країн, які би покарали їх найсуворішим чином

Епідемія грипу - звичне сезонне явище, проте у 2020 році воно протікає на тлі пандемії COVID-19

Епідемія грипу - звичне сезонне явище, проте у 2020 році воно протікає на тлі пандемії COVID-19

Як штучний інтелект може допомогти у боротьбі зі стресом

Як штучний інтелект може допомогти у боротьбі зі стресом

Кажуть, що нервові клітини не відновлюються, але науковцям вдалося

Кажуть, що нервові клітини не відновлюються, але науковцям вдалося

У центрі нашої голови відкрили невідомий досі орган

У центрі нашої голови відкрили невідомий досі орган1

У Бразилії учасник випробувань "оксфордської" вакцини від COVID-19 помер від ускладнень COVID-19

У Бразилії учасник випробувань "оксфордської" вакцини від COVID-19 помер від ускладнень COVID-19

Тривимірний друк всередині тіла може зафіксувати виразки шлунку

Тривимірний друк всередині тіла може зафіксувати виразки шлунку

Кава, сік чи звичайна вода — як у спеку врятуватися від спраги?

Кава, сік чи звичайна вода — як у спеку врятуватися від спраги?

Арт - терапія

Арт - терапія

Чому так важливо медитувати?

Чому так важливо медитувати?

Як вриватись у життя після ізоляції

Як вриватись у життя після ізоляції

Як уникнути скандал під час карантину

Як уникнути скандал під час карантину

Як подолати коронавірусну тривогу

Як подолати коронавірусну тривогу

Дві тисячі медиків інфіковані коронавірусом. Чому медична система не може захистити своїх?

Дві тисячі медиків інфіковані коронавірусом. Чому медична система не може захистити своїх?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.