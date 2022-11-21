Через морози Україну можуть покинути мільйони українців - ВООЗ

Ддиректор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганс Клюге заявив, що сотні тисяч приміщень в Україні не мають газопостачання, через це українці позбавлені опалення і можливості приготувати їжу

Від 2 до 3 мільйонів жителів України можуть залишити свої домівки через настання холодів.

Про це під час пресконференції заявив директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я Ганс Клюге, передає РБК-Україна.

За його словами, сотні тисяч приміщень у всій Україні не мають газопостачання. Через це українці не лише не можуть приготувати їжу, а й також позбавлені опалення.

"Холодна погода може вбити. За прогнозами, в деяких районах країни температура повітря опуститься до -20 градусів. Сім'ї намагаються зігрітися, багато хто буде змушений вдатися до альтернативних методів опалення, таких як спалювання дров або генератори... Ми очікуємо, що 2-3 мільйони людей покинуть свої домівки у пошуках тепла та безпеки", - зазначив Клюге.

Раніше iPress повідомляв, що Європейська комісія координує нову доставку екстреної допомоги обсягом понад 1800 тонн, у тому числі в галузі енергетики, для підтримки України через механізм цивільного захисту ЄС.