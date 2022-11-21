Через морози Україну можуть покинути мільйони українців - ВООЗ
Від 2 до 3 мільйонів жителів України можуть залишити свої домівки через настання холодів.
Про це під час пресконференції заявив директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я Ганс Клюге, передає РБК-Україна.
За його словами, сотні тисяч приміщень у всій Україні не мають газопостачання. Через це українці не лише не можуть приготувати їжу, а й також позбавлені опалення.
"Холодна погода може вбити. За прогнозами, в деяких районах країни температура повітря опуститься до -20 градусів. Сім'ї намагаються зігрітися, багато хто буде змушений вдатися до альтернативних методів опалення, таких як спалювання дров або генератори... Ми очікуємо, що 2-3 мільйони людей покинуть свої домівки у пошуках тепла та безпеки", - зазначив Клюге.
Раніше iPress повідомляв, що Європейська комісія координує нову доставку екстреної допомоги обсягом понад 1800 тонн, у тому числі в галузі енергетики, для підтримки України через механізм цивільного захисту ЄС.
Додати коментар
- ФОТО USAID виділило для підтримки охорони здоров’я в Україні ще $1,8 мільйона – ВООЗ
- ФОТО Південна Корея розробляє нанотехнологічне татуювання як пристрій для моніторингу здоров’я
- ФОТО У Львові вперше провели трансплантацію стовбурових клітин
- Найкошмарніший варіант COVID, який долає імунітет, вже тут. Однак є і хороша новина - The Daily Beast
- Українські біженці можуть залишатися в готелях Болгарії до 31 жовтня