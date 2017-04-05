Через накопичувальну систему пенсій держава зараз безрезультатно витратить гроші, - Мінфін

Урядовець наголошує, що зараз спроби відбудувати фінансовий ринок в державі будуть малорезультативними

У Міністерстві фінансів України переконані, що запровадження накопичувального рівня пенсійної системи можна почати лише тоді, коли будуть вирішені проблеми солідарної системи.

Міністр фінансів Олександр Данилюк наголошує, що через те, у якому стані зараз знаходиться фондовий ринок, держава може просто безрезультатно витратити гроші.

"Тому будемо діяти таким чином: спочатку вирішуємо проблеми солідарної системи, а потім будемо думати, що робити з накопичувальними рівнями", - зазначив Данилюк в інтерв'ю виданню "Інтерфакс-Україна".

За його словами, ситуація з солідарною пенсійною системою є проблемою, яка вимагає негайних рішень. При цьому у цьому питанні позиції МВФ та України збігаються.

"Доки ми не стабілізуємо солідарну систему, ми не можемо собі дозволити гратися у другий рівень Зараз потрібно вирішувати проблеми, а не посилювати і без того складну ситуацію", - пояснив Данилюк.

Він додав, що зараз спроби відбудувати фінансовий ринок в державі будуть малорезультативними.

"У моїх колег, які прийшли кілька років тому до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, була мрія відбудувати фондовий ринок, але виявилося, що будувати майже з чого", - підсумував Данилюк.

Довідка:

Технологія накопичувальної системи здійснюється наступним чином: відрахування до накопичувальної системи передбачаються на рівні від 2 до 7% з поступовим (на 1% на рік) покроковим збільшенням відсотка відрахувань. Паралельно з цим буде зменшуватися розмір нарахувань на заробітну плату, яку платить роботодавець за кожного найманого працівника до Пенсійного фонду. З метою недопущення зменшення заробітної плати найманих працівників у зв'язку з перерахуванням страхових внесків до Накопичувального пенсійного фонду підприємства, установи та організації незалежно від форми власності та фізичні особи, які використовують найману працю, здійснюють:

- збільшення суми фактичних витрат на оплату праці, визначених Законом України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", за рахунок зменшення нарахувань на зазначені суми для роботодавців;

- підвищення протягом поетапного збільшення розміру страхових внесків до Накопичувального пенсійного фонду заробітної плати всіх працівників, таким чином і в таких розмірах, щоб після вирахування страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та податку з доходів фізичних осіб заробітна плата, що підлягає виплаті, не була нижчою фактично виплаченої заробітної плати за рік, що передує року збільшення розміру страхового внеску до Накопичувального пенсійного фонду.

Раніше Данилюк наголошував, що Україна не отримає наступного траншу кредиту Міжнародного валютного фонду (МВФ) без проведення пенсійної реформи.

Нагадаємо, міністр соціальної політики Андрій Рева заявляв, що уряду України вдалося переконати Міжнародний валютний фонд (МВФ) у відсутності необхідності підвищувати пенсійний вік до 63 років.