Через напад на канадського фотографа в Києві відкрито провадження
Подія сталася у неділю поблизу Володимирського собору: о 12:45 на лінію 102 надійшло повідомлення про побиття іноземця, повідомляє прес-служба поліції Києва.
"Під час спілкування із правоохоронцями іноземець розповів, що проводив фотозйомку, коли у нього виник словесний конфлікт із двома чоловіками. У результаті один із них вдарив потерпілого в обличчя, а інший - застосував газовий балончик. Після цього нападники втекли. Їх фото зі спини іноземець передав поліцейським. Тривають пошуки правопорушників", - зазначили в поліції.
Там додали, що за вчинення такого правопорушення передбачено до чотирьох років позбавлення волі.
Як відомо, в неділю в центрі Києві представники радикальних організацій зірвали марш за права трансгендерів.
Журналіст Крістофер Міллер повідомив, що канадському журналісту Майклу Колборну, який був присутній на акції, під час сутичок влучили в обличчя і розбили окуляри.
За словами Міллера, поліція під час нападу праворадикалів не лише не підтримувала учасників маршу за права трансгендерів, але й фізично усувала активістів із санкціонованого містом заходу.
Пізніше Колборн повідомив, що на нього напали двічі.
У свою чергу посол Канади в Україні Роман Ващук закликав поліцію до ефективної та переконливої відповіді на "кримінальні й ненависницькі дії праворадикалів".
Нагадаємо, що один з активістів у центрі Києва напав на кореспондента телеканалу NewsOne Богдана Аминова, який висвітлював акцію противників маршу до Дня пам'яті трансгендерних людей, загиблих насильницьким шляхом.
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