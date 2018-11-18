Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Через напад на канадського фотографа в Києві відкрито провадження

Іноземець розповів, що проводив фотозйомку, коли у нього виник словесний конфлікт із двома чоловіками
За фактом нападу на іноземного фотографа в центрі Києва розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу.
Через напад на канадського фотографа в Києві відкрито провадження Майкл Колборн. Фото: Крістофера Міллера

Подія сталася у неділю поблизу Володимирського собору: о 12:45 на лінію 102 надійшло повідомлення про побиття іноземця, повідомляє прес-служба поліції Києва.

"Під час спілкування із правоохоронцями іноземець розповів, що проводив фотозйомку, коли у нього виник словесний конфлікт із двома чоловіками. У результаті один із них вдарив потерпілого в обличчя, а інший - застосував газовий балончик. Після цього нападники втекли. Їх фото зі спини іноземець передав поліцейським. Тривають пошуки правопорушників", - зазначили в поліції.

Там додали, що за вчинення такого правопорушення передбачено до чотирьох років позбавлення волі.

Як відомо, в неділю в центрі Києві представники радикальних організацій зірвали марш за права трансгендерів.

Журналіст Крістофер Міллер повідомив, що канадському журналісту Майклу Колборну, який був присутній на акції, під час сутичок влучили в обличчя і розбили окуляри.

За словами Міллера, поліція під час нападу праворадикалів не лише не підтримувала учасників маршу за права трансгендерів, але й фізично усувала активістів із санкціонованого містом заходу.

Пізніше Колборн повідомив, що на нього напали двічі.

У свою чергу посол Канади в Україні Роман Ващук закликав поліцію до ефективної та переконливої відповіді на "кримінальні й ненависницькі дії праворадикалів".

Нагадаємо, що один з активістів у центрі Києва напав на кореспондента телеканалу NewsOne Богдана Аминова, який висвітлював акцію противників маршу до Дня пам'яті трансгендерних людей, загиблих насильницьким шляхом.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

18 11 2018 17:14
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Ми не хворіємо, ми одужуємоПройти хіміотерапію з надписом на грудях "Життя прекрасне"
  • Політична естрадаСпіваки-політики, зірки-агітатори - не новина для українців. Ледь не вся сучасна естрада України відстоювала інтереси політиків. Свого часу народними обранцями були Ніна Матвієнко, Святослав Вакарчук, Михайло Поплавський, Руслана, Таісія Повалій, Оксана Білозір
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Ми не хворіємо, ми одужуємо

Ми не хворіємо, ми одужуємо

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.