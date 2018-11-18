Через напад на канадського фотографа в Києві відкрито провадження

Іноземець розповів, що проводив фотозйомку, коли у нього виник словесний конфлікт із двома чоловіками

За фактом нападу на іноземного фотографа в центрі Києва розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу.

Подія сталася у неділю поблизу Володимирського собору: о 12:45 на лінію 102 надійшло повідомлення про побиття іноземця, повідомляє прес-служба поліції Києва.

"Під час спілкування із правоохоронцями іноземець розповів, що проводив фотозйомку, коли у нього виник словесний конфлікт із двома чоловіками. У результаті один із них вдарив потерпілого в обличчя, а інший - застосував газовий балончик. Після цього нападники втекли. Їх фото зі спини іноземець передав поліцейським. Тривають пошуки правопорушників", - зазначили в поліції.

Там додали, що за вчинення такого правопорушення передбачено до чотирьох років позбавлення волі.

Як відомо, в неділю в центрі Києві представники радикальних організацій зірвали марш за права трансгендерів.

Журналіст Крістофер Міллер повідомив, що канадському журналісту Майклу Колборну, який був присутній на акції, під час сутичок влучили в обличчя і розбили окуляри.

За словами Міллера, поліція під час нападу праворадикалів не лише не підтримувала учасників маршу за права трансгендерів, але й фізично усувала активістів із санкціонованого містом заходу.

Пізніше Колборн повідомив, що на нього напали двічі.

У свою чергу посол Канади в Україні Роман Ващук закликав поліцію до ефективної та переконливої відповіді на "кримінальні й ненависницькі дії праворадикалів".

Нагадаємо, що один з активістів у центрі Києва напав на кореспондента телеканалу NewsOne Богдана Аминова, який висвітлював акцію противників маршу до Дня пам'яті трансгендерних людей, загиблих насильницьким шляхом.