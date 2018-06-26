Через напад на ромів у всіх школах Львова проведуть батьківські збори

У всіх школах Львова скликають загальні збори батьків учнів 9-11 класів через напад та убивство школярами рома у таборі міста.

Відповідне доручення до всіх навчальних закладів скерувало управління освіти Львівської міськради. Спочатку начальники відділів освіти за участі психологів проведуть наради з директорами шкіл, після чого керівники навчальних закладів проведуть батьківські збори у всіх школах міста, повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

Метою зборів є "зосередження уваги батьків на тому, щоб вони слідкували, де їхні діти перебувають у вечірній час, з ким спілкуються, у яких соцмережах знаходяться, які секції відвідують".

Додамо, Міністерство закордонних справ України закликає Міжвідомчу робочу групу з питань виконання плану заходів щодо реалізації Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини за участю правоохоронців негайно розглянути напад на ромів у Львові.

Нагадаємо, в суботу пізно ввечері внаслідок нападу на табір ромів на околиці Львова загинула людина, ще кілька були травмовані. Глава Нацполіції заявив, що всіх причетних до нападу затримали.

Рада Європи засудила напад на табір ромів.

Підозрювані в нападі на табір ромів у Львові визнали свою приналежність до незареєстрованого угруповання "Твереза і зла молодь", яке використовувало символіку ультраправої націоналістичної організації Misanthropic Division.

За підозрою в нападі з різаниною на ромський табір у Львові затримали дев'ятьох учнів шкіл №36 і №85.

Голова Служби безпеки України Василь Грицак припускає, що за нападом на ромів у Львові може стояти Росія.