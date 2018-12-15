Через недолік у Facebook фото майже сім мільйонів користувачів стали публічними
"Коли хтось дає дозвіл додатковій програмі на доступ до своїх фотографій на Facebook, зазвичай ми надаємо додаткам доступ лише до фотографій, якими люди діляться у своїй стрічці новин. У цьому випадку недолік імовірно надав розробникам доступ до інших фотографій", - йдеться у блозі компанії.
Через недолік розробники додатків могли побачити фотографії, завантажені, але не розміщені на Facebook, наприклад, якщо вони почали писати повідомлення, але не закінчили його.
У Facebook заявили, що будуть працювати із зацікавленими розробниками, щоби допомогти їм видалити фотографії постраждалих користувачів.
Також у компанії наголосили, що повідомлять постраждалих користувачів про витік даних.
Нагадаємо, хакери зламали 47 тисяч Facebook-акаунтів українців. Як показало розслідування Facebook, зловмисники використовували шкідливі розширення для браузерів, щоб отримати дані користувачів.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Bohemian Rhapsody визнали найпопулярнішою піснею XX століття
- ФОТО Світ диких тварин в об'єктиві фінського фотографа
- ВІДЕО З'явився тизер останнього сезону "Гри престолів"
- Історія ветерана 72 ОМБр, який після поранення на Донбасі зайнявся розведенням овець"Немає нічого неможливого, є тільки лінь та жалість до самого себе"
- Вітаміни для душі. Катерина Єгорушкіна про казкотерапію для дітей і дорослих"Персонажі моїх книг розселені на особливій карті, яка існує лише в моїй голові: вони мають свої світи, домівки, кольори, вулиці..."