Через недолік у Facebook фото майже сім мільйонів користувачів стали публічними

Cторонні додатки мали доступ до "більш широкого набору фотографій, ніж зазвичай", протягом 12 днів у вересні

Соціальна мережа Facebook виявила помилку, внаслідок якої фотографії близько 6,8 мільйона користувачів стали публічними.

"Коли хтось дає дозвіл додатковій програмі на доступ до своїх фотографій на Facebook, зазвичай ми надаємо додаткам доступ лише до фотографій, якими люди діляться у своїй стрічці новин. У цьому випадку недолік імовірно надав розробникам доступ до інших фотографій", - йдеться у блозі компанії.

Через недолік розробники додатків могли побачити фотографії, завантажені, але не розміщені на Facebook, наприклад, якщо вони почали писати повідомлення, але не закінчили його.

У Facebook заявили, що будуть працювати із зацікавленими розробниками, щоби допомогти їм видалити фотографії постраждалих користувачів.

Також у компанії наголосили, що повідомлять постраждалих користувачів про витік даних.

Нагадаємо, хакери зламали 47 тисяч Facebook-акаунтів українців. Як показало розслідування Facebook, зловмисники використовували шкідливі розширення для браузерів, щоб отримати дані користувачів.