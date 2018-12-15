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Через недолік у Facebook фото майже сім мільйонів користувачів стали публічними

Cторонні додатки мали доступ до "більш широкого набору фотографій, ніж зазвичай", протягом 12 днів у вересні
Соціальна мережа Facebook виявила помилку, внаслідок якої фотографії близько 6,8 мільйона користувачів стали публічними.
Через недолік у Facebook фото майже сім мільйонів користувачів стали публічними Фото: gettyimages.com

"Коли хтось дає дозвіл додатковій програмі на доступ до своїх фотографій на Facebook, зазвичай ми надаємо додаткам доступ лише до фотографій, якими люди діляться у своїй стрічці новин. У цьому випадку недолік імовірно надав розробникам доступ до інших фотографій", - йдеться у блозі компанії.

Через недолік розробники додатків могли побачити фотографії, завантажені, але не розміщені на Facebook, наприклад, якщо вони почали писати повідомлення, але не закінчили його.

У Facebook заявили, що будуть працювати із зацікавленими розробниками, щоби допомогти їм видалити фотографії постраждалих користувачів.

Також у компанії наголосили, що повідомлять постраждалих користувачів про витік даних.

Нагадаємо, хакери зламали 47 тисяч Facebook-акаунтів українців. Як показало розслідування Facebook, зловмисники використовували шкідливі розширення для браузерів, щоб отримати дані користувачів.

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15 12 2018 10:46
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