CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗа півдоби через аномальні погодні умови і порушення правил руху вже загинуло семеро людей.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Через негоду лише за півдоби загинуло семеро людей
Українців просять утриматися від поїздок у тих регіонах, де випав сніг
Фото:facebook.com/volodymyr.omelyan
Про це повідомив у Facebook міністр інфраструктури Володимир Омелян.
"Ще більше (людей, - ред.) травмовано", - заявив урядовець.
Він просить українців утриматися від поїздок у тих регіонах, де випав сніг.
"Особливо, якщо ваше авто вже на літніх колесах", - заявив міністр.
Нагадаємо, у зв’язку з погіршенням погодних умов на території міста Дніпро вводиться тимчасове обмеження на рух вантажних транспортних засобів.
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