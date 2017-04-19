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Через негоду лише за півдоби загинуло семеро людей

Українців просять утриматися від поїздок у тих регіонах, де випав сніг
За півдоби через аномальні погодні умови і порушення правил руху вже загинуло семеро людей.
Через негоду лише за півдоби загинуло семеро людей Фото:facebook.com/volodymyr.omelyan

Про це повідомив у Facebook міністр інфраструктури Володимир Омелян.

"Ще більше (людей, - ред.) травмовано", - заявив урядовець.

Він просить українців утриматися від поїздок у тих регіонах, де випав сніг.

"Особливо, якщо ваше авто вже на літніх колесах", - заявив міністр.

Нагадаємо, у зв’язку з погіршенням погодних умов на території міста Дніпро вводиться тимчасове обмеження на рух вантажних транспортних засобів.

 
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19 04 2017 13:35
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