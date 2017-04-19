Через негоду лише за півдоби загинуло семеро людей Українців просять утриматися від поїздок у тих регіонах, де випав сніг

За півдоби через аномальні погодні умови і порушення правил руху вже загинуло семеро людей.

Фото:facebook.com/volodymyr.omelyan

Про це повідомив у Facebook міністр інфраструктури Володимир Омелян. "Ще більше (людей, - ред.) травмовано", - заявив урядовець. Він просить українців утриматися від поїздок у тих регіонах, де випав сніг. "Особливо, якщо ваше авто вже на літніх колесах", - заявив міністр. Нагадаємо, у зв’язку з погіршенням погодних умов на території міста Дніпро вводиться тимчасове обмеження на рух вантажних транспортних засобів.

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