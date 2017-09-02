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Через негоду на Одещині 54 населені пункти залишилися без електрики

Одеса третій день поспіль бореться з наслідками негоди
В Одеській області через серйозну негоду без електрики залишаються близько 54 населених пункти.
Через негоду на Одещині 54 населені пункти залишилися без електрики Фото: rozdumfoto.com.ua

"Одеса третій день поспіль бореться з наслідками негоди. У місті сильна ожеледь, найбільше страждають південні населені пункти області", - повідомляє "112 Україна".

"За останню добу до травмпунктів звернулося 80 осіб, сталося 89 ДТП, 13 літаків не вилетіло з аеропорту і 13 не встигли приземлитися. 54 населених пункти залишаються без електропостачання", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що цьогоріч на всіх дорогах Одеської області було закрито рух для всіх видів транспорту через погодні умови.

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09 02 2017 09:36
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