CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ Одеській області через серйозну негоду без електрики залишаються близько 54 населених пункти.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Через негоду на Одещині 54 населені пункти залишилися без електрики
Одеса третій день поспіль бореться з наслідками негоди
Фото: rozdumfoto.com.ua
"Одеса третій день поспіль бореться з наслідками негоди. У місті сильна ожеледь, найбільше страждають південні населені пункти області", - повідомляє "112 Україна".
"За останню добу до травмпунктів звернулося 80 осіб, сталося 89 ДТП, 13 літаків не вилетіло з аеропорту і 13 не встигли приземлитися. 54 населених пункти залишаються без електропостачання", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що цьогоріч на всіх дорогах Одеської області було закрито рух для всіх видів транспорту через погодні умови.
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09 02 2017 09:36 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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