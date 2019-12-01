Через негоду та снігопади у Європи за 10 днів загинула 21 людина

У Болгарії Червоний Хрест повідомив, що двоє сноубордистів загинули унаслідок лавини на південному заході країн в горах Пірін

За останні 10 днів у Європі було зафіксовано щонайменше 21 випадок смерті, пов'язаний з негодою та масштабними снігопадами.

"У цілому за останні 10 днів в Європі було зареєстровано щонайменше 21 випадок смерті, пов'язаний з погодою", - повідомляє AP.

Зокрема, у Болгарії Червоний Хрест повідомив, що двоє сноубордистів загинули унаслідок лавини на південному заході країн в горах Пірін.

Крім того, водій снігоочисної машини загинув 11 січня у Німеччині після того, як його автомобіль впав у річку. В Албанії робітник-електрик переніс смертельний серцевий напад під час ремонту пошкоджених ліній електропередач.

Також повідомляється, що 11 січня австрійським рятувальникам з допомогою військових та гелікоптерів довелось рятувати 66 німецьких підлітків з гірського гостьового будинку, де вони застрягли на кілька днів.

У деяких містах на південному заході Сербії були схвалені надзвичайні заходи через скупчення снігу на дорогах, а також евакуація гірських сіл.

Більшість шкіл в цьому районі були закриті, а 10 осіб довелося рятувати з їхніх будинків.

Напередодні повідомлялося, що у Європі через сильні снігопади та погіршення погоди за останній тиждень загинули 12 людей, сотні потрапили у снігові пастки в альпійських регіонах.