Через негоду та снігопади у Європи за 10 днів загинула 21 людина
"У цілому за останні 10 днів в Європі було зареєстровано щонайменше 21 випадок смерті, пов'язаний з погодою", - повідомляє AP.
Зокрема, у Болгарії Червоний Хрест повідомив, що двоє сноубордистів загинули унаслідок лавини на південному заході країн в горах Пірін.
Крім того, водій снігоочисної машини загинув 11 січня у Німеччині після того, як його автомобіль впав у річку. В Албанії робітник-електрик переніс смертельний серцевий напад під час ремонту пошкоджених ліній електропередач.
Також повідомляється, що 11 січня австрійським рятувальникам з допомогою військових та гелікоптерів довелось рятувати 66 німецьких підлітків з гірського гостьового будинку, де вони застрягли на кілька днів.
У деяких містах на південному заході Сербії були схвалені надзвичайні заходи через скупчення снігу на дорогах, а також евакуація гірських сіл.
Більшість шкіл в цьому районі були закриті, а 10 осіб довелося рятувати з їхніх будинків.
Напередодні повідомлялося, що у Європі через сильні снігопади та погіршення погоди за останній тиждень загинули 12 людей, сотні потрапили у снігові пастки в альпійських регіонах.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Україна без ядерної зброї: 25 років Будапештському меморандуму, - ФОТО
- ВІДЕО HBO показала тизер восьмого сезону "Гри престолів"
- ВІДЕО Бійці ЗСУ записали відеопривітання українцям
- Fisher. Історія ветерана АТО, який відкрив рибне кафе у Львові"Я дуже люблю Львів і пішов на війну, щоб вона не прийшла у моє місто"
- Хто стоїть за "ломбардним прокляттям" в Україні?Як часто Ви берете гроші у позику? Скільком українцям потрібні гроші "до зарплати"? Якщо така необхідність виникає - йдете до сусіда, в банк, чи може у ломбард?