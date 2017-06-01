CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ міжнародному аеропорту "Бориспіль" попереджають пасажирів про можливі затримки на внутрішніх авіарейсах через складні погодні умови.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Через негоду в аеропорту "Бориспіль" попередили про затримки на внутрішніх рейсах
Затримок на внутрішніх рейсах поки немає
Фото: kbp.aero
"Через критичні погодні умови в регіонах України тимчасово частково затримуються внутрішні рейси аеропорту "Бориспіль". Погодні зміни ретельно відстежуються. Будь ласка, слідкуйте за змінами у розкладі рейсів на онлайн-табло", - повідомили в прес-службі аеропорту, інформує "112 Україна".
Втім, судячи з поточної інформації, представленої на онлайн-табло аеропорту "Бориспіль", затримок на внутрішніх рейсах немає.
Нагадаємо, що в Дніпропетровській, Кіровоградській областях перекрито рух транспорту через погіршення погодних умов, а в Одеській, Миколаївській та Херсонській обмежено.
Відзначимо, що в переддень Різдва, 6 січня, в Україні очікується різке похолодання та сильні снігові замети.
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06 01 2017 19:39 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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