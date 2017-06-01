Через негоду в аеропорту "Бориспіль" попередили про затримки на внутрішніх рейсах

Затримок на внутрішніх рейсах поки немає

У міжнародному аеропорту "Бориспіль" попереджають пасажирів про можливі затримки на внутрішніх авіарейсах через складні погодні умови.

"Через критичні погодні умови в регіонах України тимчасово частково затримуються внутрішні рейси аеропорту "Бориспіль". Погодні зміни ретельно відстежуються. Будь ласка, слідкуйте за змінами у розкладі рейсів на онлайн-табло", - повідомили в прес-службі аеропорту, інформує "112 Україна".

Втім, судячи з поточної інформації, представленої на онлайн-табло аеропорту "Бориспіль", затримок на внутрішніх рейсах немає.

Нагадаємо, що в Дніпропетровській, Кіровоградській областях перекрито рух транспорту через погіршення погодних умов, а в Одеській, Миколаївській та Херсонській обмежено.