Через негоду в Дніпрі вівторок і середа оголошені вихідними

"Завтра і післязавтра вихідний для бюджетників", - заявляє міський голова

У Дніпрі 20 і 21 березня офіційно оголошено вихідними днями через складні погодні умови.

"Завтра і післязавтра вихідний для бюджетників. Рекомендуємо всім зробити те ж саме. Переносимо канікули для дітей. Готуємося до снігопаду в середу. Не панікуємо. Весна обов'язково буде", - написав мер Дніпра Борис Філатов у Facebook.

Також міський голова пригрозив "безжально" евакуйовувати приватні авто, які будуть стояти на шляху проходження громадського транспорту.

Нагадаємо, що протягом 17-18 березня внаслідок ускладнення погодних умов (сніг, налипання мокрого снігу, пориви вітру) після спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП залишаються знеструмленими 129 населених пунктів у 7 областях.