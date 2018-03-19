CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Дніпрі 20 і 21 березня офіційно оголошено вихідними днями через складні погодні умови.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Через негоду в Дніпрі вівторок і середа оголошені вихідними
"Завтра і післязавтра вихідний для бюджетників", - заявляє міський голова
"Завтра і післязавтра вихідний для бюджетників. Рекомендуємо всім зробити те ж саме. Переносимо канікули для дітей. Готуємося до снігопаду в середу. Не панікуємо. Весна обов'язково буде", - написав мер Дніпра Борис Філатов у Facebook.
Також міський голова пригрозив "безжально" евакуйовувати приватні авто, які будуть стояти на шляху проходження громадського транспорту.
Нагадаємо, що протягом 17-18 березня внаслідок ускладнення погодних умов (сніг, налипання мокрого снігу, пориви вітру) після спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП залишаються знеструмленими 129 населених пунктів у 7 областях.
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19 03 2018 17:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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