Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Через негоду в Україні без світла залишаються 94 населених пункти

До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго
Внаслідок поривів вітру в ніч 31 жовтня і спрацювання системи захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 94 населених пунктів у семи областях.
Через негоду в Україні без світла залишаються 94 населених пункти Фото: potok.ua

Станом на 7-му ранку вівторка у Київській області знеструмило 27 н.п., у Житомирській – 19 н.п., у Сумській – 17 н.п., у Хмельницькій – 13 н.п., в Івано-Франківській – 8 н.п., у Чернівецькій – 7 н.п., у Дніпропетровській – 3 н.п.

До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, через ускладнення погодних умов 29 жовтня та проти ночі 30 жовтня було знеструмлено 389 населених пунктів.

29 жовтня, в другій половині дня погода на Закарпатті різко погіршилася – в горах випав сніг, а шквальні пориви вітру повалили на високогір’ї чимало дерев.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

31 10 2017 08:57
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Друзенко: Бійці під Іловайськом могли вижити, але через відсутність медиків просто стекли кров

Друзенко: Бійці під Іловайськом могли вижити, але через відсутність медиків просто стекли кров'ю

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.