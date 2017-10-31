Через негоду в Україні без світла залишаються 94 населених пункти

Внаслідок поривів вітру в ніч 31 жовтня і спрацювання системи захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 94 населених пунктів у семи областях.

Станом на 7-му ранку вівторка у Київській області знеструмило 27 н.п., у Житомирській – 19 н.п., у Сумській – 17 н.п., у Хмельницькій – 13 н.п., в Івано-Франківській – 8 н.п., у Чернівецькій – 7 н.п., у Дніпропетровській – 3 н.п.

До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, через ускладнення погодних умов 29 жовтня та проти ночі 30 жовтня було знеструмлено 389 населених пунктів.

29 жовтня, в другій половині дня погода на Закарпатті різко погіршилася – в горах випав сніг, а шквальні пориви вітру повалили на високогір’ї чимало дерев.