CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ Україні 109 населених пунктів у п'яти областях залишилися без світла у зв'язку зі складними погодними умовамиПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Через негоду в Україні більше ста населених пунктів досі без світла, - ДСНС
До відновлення електропостачання населених пунктів залучено 38 бригад обленерго
Фото: Pixabaу
"З 27 на 28 липня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру), через спрацювання системи захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 109 населених пунктів у 5 областях, а саме: Київській - 51 н. п., Дніпропетровській - 22 н. п., Черкаській - 20 н. п., Кіровоградській - 9 н. п. і Сумській - 7 н. п.", – йдеться в повідомленні прес-центру Держслужби з надзвичайних ситуацій.
До відновлення електропостачання населених пунктів залучено 38 бригад обленерго (39 одиниць техніки та 114 осіб).
Нагадаємо, до вечора четверга, 27 липня, в Києві пройшла потужна злива зі шквальним вітром, що досягав 25-28 м/с.
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28 07 2017 08:47 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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