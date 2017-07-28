Через негоду в Україні більше ста населених пунктів досі без світла, - ДСНС

В Україні 109 населених пунктів у п'яти областях залишилися без світла у зв'язку зі складними погодними умовами

"З 27 на 28 липня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру), через спрацювання системи захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 109 населених пунктів у 5 областях, а саме: Київській - 51 н. п., Дніпропетровській - 22 н. п., Черкаській - 20 н. п., Кіровоградській - 9 н. п. і Сумській - 7 н. п.", – йдеться в повідомленні прес-центру Держслужби з надзвичайних ситуацій.

До відновлення електропостачання населених пунктів залучено 38 бригад обленерго (39 одиниць техніки та 114 осіб).

Нагадаємо, до вечора четверга, 27 липня, в Києві пройшла потужна злива зі шквальним вітром, що досягав 25-28 м/с.