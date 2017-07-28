Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Через негоду в Україні більше ста населених пунктів досі без світла, - ДСНС

До відновлення електропостачання населених пунктів залучено 38 бригад обленерго
В Україні 109 населених пунктів у п'яти областях залишилися без світла у зв'язку зі складними погодними умовами
Через негоду в Україні більше ста населених пунктів досі без світла, - ДСНС Фото: Pixabaу

"З 27 на 28 липня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру), через спрацювання системи захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 109 населених пунктів у 5 областях, а саме: Київській - 51 н. п., Дніпропетровській - 22 н. п., Черкаській - 20 н. п., Кіровоградській - 9 н. п. і Сумській - 7 н. п.", – йдеться в повідомленні прес-центру Держслужби з надзвичайних ситуацій.

До відновлення електропостачання населених пунктів залучено 38 бригад обленерго (39 одиниць техніки та 114 осіб).

Нагадаємо, до вечора четверга, 27 липня, в Києві пройшла потужна злива зі шквальним вітром, що досягав 25-28 м/с.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

28 07 2017 08:47
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.