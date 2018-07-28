Через негоду в Україні знеструмлені 141 населений пункт у 4 областях

Станом на ранок 28 липня через негоду в Україні знеструмлений 141 населений пункт.

Внаслідок ускладнення погодних умов, граду, грози та поривів вітру, а також через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 141 населений пункт у 4 областях. Зокрема, в Полтавській — 82, Черкаській — 27, Запорізькій — 24, Чернігівській — 8 населених пунктів, йдеться на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

До відновлення електропостачання залучили бригади обленерго.

26 липня повідомлялося, що в Україні через негоду знеструмлені 117 населенних пункти у 7 областях.

Раніше у зв’язку з обвалом рятувальники перекрили шляхопровід, розташований у Подільському районі Києва на перетині вулиць Кирилівської та Олени Теліги.

У Киїівській міській державній адміністрації заявили, що шляхопровід відкриють у другій половині дня 26 липня.

Нагадаємо, що в Києві у середу, 25 липня, через сильну зливу знову затопило вулиці. Зокрема, підтопленими були підземні переходи. Це призвело до масштабних заторів, оскільки багато машин буквально тонули у воді.

Також на перехресті вулиць Теліги/Кирилівської негода зруйнувала шляхопровід. Через це було паралізовано рук.

Водночас у Київській міській державній адміністрації назвали столичні зливи аномальними.