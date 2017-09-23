Через негоду в Україні знеструмлено 101 населений пункт
Після спрацювання системи захисту ліній електропередач через дощ, грозу та пориви вітру без електропостачання - 30 населених пунктів у Донецькій області, 30 - у Київській, у Полтавській - 20, на Вінничині - 14, в Одеській - 14, у Запорізькій - 13, у Черкаській - 8, у Дніпропетровській – 2, повідомляє ДержНС.
До відновлення електропостачання населених пунктів залучено аварійні бригади обленерго.
За повідомленням Укргідрометцентру, 23 вересня очікується підвищена пожежна небезпека у східних областях - у Харківській, Донецькій та Луганській, а також на Сумщині.
На більшості території України - дощі та грози.
Як повідомляв iPress.ua, більшу частину підконтрольної Луганської області знеструмлено через відключення лінії електропередачі "Луганська ТЕС - Лисичанськ".
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