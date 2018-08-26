CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ Україні через ускладнення погодних умов (гроза, град і сильний вітер) залишаються без електрики десятки населених пунктів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Через негоду в Україні знеструмлено 53 населених пункти у двох західних регіонах
Відновлюють подачу електрики бригади обленерго
Фото: google.com
Без світла, зокрема, наразі 53 населених пункти у Львівській (46) і Волинській (7) областях, повідомляє у ранковому зведенні прес-служба ДержНС.
"До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго", - повідомили рятувальники.
Сьогодні в західних регіонах продовжать йти дощі, на решті території України буде сухо і спекотно. Денна температура максимально підніметься до 33 градусів.
Нагадаємо, що в центрі Києва на вулиці Антоновича після великої зливи прямо посеред дороги провалився асфальт на проїжджій частині.
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26 08 2018 11:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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