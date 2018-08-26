Через негоду в Україні знеструмлено 53 населених пункти у двох західних регіонах

В Україні через ускладнення погодних умов (гроза, град і сильний вітер) залишаються без електрики десятки населених пунктів.

Без світла, зокрема, наразі 53 населених пункти у Львівській (46) і Волинській (7) областях, повідомляє у ранковому зведенні прес-служба ДержНС.

"До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго", - повідомили рятувальники.

Сьогодні в західних регіонах продовжать йти дощі, на решті території України буде сухо і спекотно. Денна температура максимально підніметься до 33 градусів.

Нагадаємо, що в центрі Києва на вулиці Антоновича після великої зливи прямо посеред дороги провалився асфальт на проїжджій частині.