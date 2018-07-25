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Через негоду знеструмлено 66 населених пунктів у п'яти областях

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго
В Україні через ускладнення погодних умов знеструмлено 66 населених пунктів у п'яти областях.
Через негоду знеструмлено 66 населених пунктів у п Фото: УНІАН

"Станом на 7:00 25 липня в результаті ускладнення погодних умов (гроза, пориви вітру) через спрацювання систем захисту ліній електропередач знеструмлено 66 населених пунктів у 5 областях, а саме: Львівська - 32 н.п., Київська - 22 н .п., Чернівецька - 6 н.п., Луганська - 4 н.п. і Дніпропетровська - 2 н.п.", - повідомляють на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, раніше ДСНС попередила українців про погіршення погодних умов і грози. За даними метеорологів, дощова погода збережеться до кінця липня.

Раніше в Києві через сильну зливу затопило дорогу в районі станції метро "Лівобережна".

28 червня в Івано-Франківській області злива підтопила 188 житлових будівель, 12 прибудинкових території, 1250 присадибних ділянок, зруйнувала дев'ять кілометрів автомобільних доріг та пошкодила п'ятдесят чотири кілометри доріг місцевого значення і дев'ять мостів.

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