Через негоду знеструмлено 66 населених пунктів у п'яти областях

В Україні через ускладнення погодних умов знеструмлено 66 населених пунктів у п'яти областях.

"Станом на 7:00 25 липня в результаті ускладнення погодних умов (гроза, пориви вітру) через спрацювання систем захисту ліній електропередач знеструмлено 66 населених пунктів у 5 областях, а саме: Львівська - 32 н.п., Київська - 22 н .п., Чернівецька - 6 н.п., Луганська - 4 н.п. і Дніпропетровська - 2 н.п.", - повідомляють на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, раніше ДСНС попередила українців про погіршення погодних умов і грози. За даними метеорологів, дощова погода збережеться до кінця липня.

Раніше в Києві через сильну зливу затопило дорогу в районі станції метро "Лівобережна".