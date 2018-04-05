На Рівненщині без світла залишилися понад 600 мешканців
"Лише спрацювання захисної системи на підстанції вберегло від трагічних наслідків кількох місцевих жителів, які займалися незаконною діяльністю з видобутку бурштину. Внаслідок цього без електропостачання залишилися 615 мешканців Клесова. Аварійні бригади Сарненського РЕМ одразу вирушили на місце, аби ліквідувати наслідки, проте доставити до місця аварії спецтехніку було не так просто", - йдеться у повідомленні Press-Центру.
Фото: Press-Центр
Пошкоджену мережу відремонтували у четвер до кінця дня.
Фото: Press-Центр
Нагадаємо, що в Рівному під час обшуку автомобіля "Mercedes Vito", що належить 30-річному жителю обласного центру, правоохоронці виявили та вилучили близько 55 кг бурштину-сирцю.
З початку року у Рівненській області поліція вилучила майже 300 кг бурштину та більше 60 мотопомп.
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