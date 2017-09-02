Через обстріл бойовиків "ЛНР" без водопостачання залишилися близько 5 тис людей

Ввечері минулої доби проросійські бойовики вдалися до обстрілів виробничих споруд Занівської насосної станції другого підйому.

"Внаслідок атаки об’єкт був знеструмлений, і без централізованого водопостачання залишилися близько 5000 жителів населених пунктів Тошківка та Тошківка-1. На цей час триває оцінка пошкоджень зазначеного інфраструктурного об’єкту", - повідомив заступник голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Юрій Клименко, інформує прес-служба ЛОВЦА.

Крім того, протягом минулої доби ворог 25 разів порушував "режим тиші", використовуючи заборонену Мінськими домовленостями зброю.

Зокрема, по позиціях українських військовослужбовців поблизу міста Попасна, сіл Новозванівка, Новооолександрівка та Троїцьке 15 разів застосовувалися 120-мм і 82-мм міномети, гранатомети різних типів, зенітні установки, БМП, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя.

У напрямку сіл Кримське та Лопаскине Новоайдарського району російсько-терористичні війська дев’ять разів відкривали вогонь зі 152-мм і 122-мм самохідних артилерійських установок, автоматичних і протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

По укріпленнях сил АТО поблизу села Малинове Станично-Луганського району вівся обстріл з 82-мм мінометів.

Нагадаємо, що за минулу добу в районі проведення АТО бойовики 82 рази відкривали вогонь по позиціях українських сил, втрат серед військових ЗСУ немає.

Також речник прес-центру штабу АТО Леонід Матюхін повідомив, що минула ніч на Донбасі була неспокійною.