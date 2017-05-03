Через обстріл бойовиків поранення отримала мирна жителька
Трагедія сталася вранці 4 березня, коли жінка перебувала у власному дворі. Про це повідомляє прес-служба обласного управління Національної поліції.
Зазначено, що близько 14:00 суботи в Бахмутський відділ поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що в місцеву лікарню доставили жінку з осколковими пораненнями лівого стегна та правого передпліччя.
"За попередньою інформацією, мешканка Зайцевого, що знаходиться поблизу окупованої Горлівки, 1992 року народження, отримала поранення, коли перебувала у власному дворі. Зараз постраждалій надається медична допомога. Поліція з'ясовує обставини події", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що попередня правова кваліфікація події - ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, Організація Об'єднаних Націй констатує, що з початку 2017 року всього загинули 20 осіб і 91 поранена під час конфлікту на Донбасі.
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