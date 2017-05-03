Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Через обстріл бойовиків поранення отримала мирна жителька

Зараз постраждалій надається медична допомога
У Донецькій області в результаті обстрілу бойовиками селища Зайцевого осколкові поранення отримала місцева мешканка 1992 року народження.
Через обстріл бойовиків поранення отримала мирна жителька Фото: EPA/UPG

Трагедія сталася вранці 4 березня, коли жінка перебувала у власному дворі. Про це повідомляє прес-служба обласного управління Національної поліції.

Зазначено, що близько 14:00 суботи в Бахмутський відділ поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що в місцеву лікарню доставили жінку з осколковими пораненнями лівого стегна та правого передпліччя.

"За попередньою інформацією, мешканка Зайцевого, що знаходиться поблизу окупованої Горлівки, 1992 року народження, отримала поранення, коли перебувала у власному дворі. Зараз постраждалій надається медична допомога. Поліція з'ясовує обставини події", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що попередня правова кваліфікація події - ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України. 

Нагадаємо, Організація Об'єднаних Націй констатує, що з початку 2017 року всього загинули 20 осіб і 91 поранена під час конфлікту на Донбасі.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

05 03 2017 16:52
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Екопроект "Друге життя": як 5 студенток УКУ вчили школярів сортувати сміття

Екопроект "Друге життя": як 5 студенток УКУ вчили школярів сортувати сміття

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.