CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПроросійські бойовики пошкодили останню лінію електропередач на Авдіївку Донецької області, місто залишилося без води, електрики і теплопостачання.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Через обстріли Авдіївка лишилася без води, електрики і тепла
Знеструмлено фільтрувальну станцію та коксохім
Фото: facebook.com / ato.news
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив глава Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.
"Щойно рашисти перебили останню лінію електропередач на Авдіївку. Знеструмлено фільтрувальну станцію та коксохім (який забезпечував теплом Авдіївку). Місто залишилось без води, без електрики і без теплопостачання", - написав він.
Як повідомляв iPress.ua, бій за авдіївську промзону 29 січня тривав безперервно протягом 19 годин.
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30 01 2017 20:17 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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