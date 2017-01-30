Через обстріли Авдіївка лишилася без води, електрики і тепла

Проросійські бойовики пошкодили останню лінію електропередач на Авдіївку Донецької області, місто залишилося без води, електрики і теплопостачання.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив глава Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

"Щойно рашисти перебили останню лінію електропередач на Авдіївку. Знеструмлено фільтрувальну станцію та коксохім (який забезпечував теплом Авдіївку). Місто залишилось без води, без електрики і без теплопостачання", - написав він.

Як повідомляв iPress.ua, бій за авдіївську промзону 29 січня тривав безперервно протягом 19 годин.