Через обстріли бойовиків на маріупольському напрямку без світла залишилися три села
"Тривожною залишається ситуація на східних підступах до Маріуполя. Особливо у Лебединському і Широкиному. Там учора пізно ввечері сили окупанта провели потужний мінометно-артилерійський обстріл", – розповів на брифінгу речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.
"Під час ворожих обстрілів постраждали також і прилеглі села. У Талаківці вибуховою хвилею вибило шибки. Один із снарядів, випущених боєвиками, влучив у підстанцію. В результаті Талаківка, Гнутове і Сартана залишилися без світла", – сказав Мотузяник.
Також Мотузяник заявив, що за минулу добу жоден військовик сил АТО не загинув і не був поранений.
"За минулу добу в результаті бойових дій жоден український військовий не загинув і не був поранений", - повідомив Мотузяник.
Спікер Міноборони з питань АТО заявив, що на луганському напрямку зафіксовано 25 ворожих обстрілів, третина з яких з використанням забороненого озброєння.
"Найгарячішими зонами залишаються Авдіївка та її околиці, а також Світлодарська дуга", - зазначив Мотузяник.
На донецькому напрямку було зафіксовано 33 ворожих обстрілів, і також третина з них з важкого озброєння.
На маріупольському напрямку сталося 24 обстрілу з боку бойовиків, в десяти випадках обстріли велися з важкого озброєння.
Нагадаємо, що речник прес-центру штабу АТО Леонід Матюхін повідомив, що минула ніч на Донбасі була неспокійною.
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