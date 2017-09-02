Через обстріли бойовиків на маріупольському напрямку без світла залишилися три села

За минулу добу жоден військовик сил АТО не загинув

В результаті ворожих обстрілів з боку бойовиків три села на маріупольському напрямку залишились без світла.

"Тривожною залишається ситуація на східних підступах до Маріуполя. Особливо у Лебединському і Широкиному. Там учора пізно ввечері сили окупанта провели потужний мінометно-артилерійський обстріл", – розповів на брифінгу речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

"Під час ворожих обстрілів постраждали також і прилеглі села. У Талаківці вибуховою хвилею вибило шибки. Один із снарядів, випущених боєвиками, влучив у підстанцію. В результаті Талаківка, Гнутове і Сартана залишилися без світла", – сказав Мотузяник.

Також Мотузяник заявив, що за минулу добу жоден військовик сил АТО не загинув і не був поранений.

"За минулу добу в результаті бойових дій жоден український військовий не загинув і не був поранений", - повідомив Мотузяник.

Спікер Міноборони з питань АТО заявив, що на луганському напрямку зафіксовано 25 ворожих обстрілів, третина з яких з використанням забороненого озброєння.

"Найгарячішими зонами залишаються Авдіївка та її околиці, а також Світлодарська дуга", - зазначив Мотузяник.

На донецькому напрямку було зафіксовано 33 ворожих обстрілів, і також третина з них з важкого озброєння.

На маріупольському напрямку сталося 24 обстрілу з боку бойовиків, в десяти випадках обстріли велися з важкого озброєння.

Нагадаємо, що речник прес-центру штабу АТО Леонід Матюхін повідомив, що минула ніч на Донбасі була неспокійною.