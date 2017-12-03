Через обстріли бойовиків село у Волноваському районі залишилося без світла

В результаті атаки були пошкоджені два будинки і перебита ЛЕП

Бойовики так званої "ДНР" ввечері 11 березня обстріляли село Миколаївка у Волноваському районі Донецької області.

В результаті атаки були пошкоджені два будинки і перебита лінія електропередачі, повідомляє прес-служба донецької обласної поліції.

Вранці в місті Мар'їнка біля Донецька в результаті обстрілу був також пошкоджений приватний будинок. Він розташований на лінії вогню бойовиків, тому люди в ньому не жили.

За фактами обстрілу житлових районів розпочато розслідування за ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України. Групи поліції обходять постраждалі райони, щоб виявити всі руйнування і жителів, які потребують допомоги.

Нагадаємо, що прифронтова Авдіївка в суботу, 11 березня, знову залишилася без світла в результаті бойових дій.

Однак відновлено постачання води до окупованих Кадіївки та Первомайська.