Через обстріли бойовиків в зоні АТО восьмеро українських бійців отримали поранення

У районі проведення антитерористичної операції на сході України вчергове спостерігається тенденція до загострення ситуації.

Вже декілька днів поспіль на підступах до Авдіївки практично не припиняються обстріли позицій Збройних Сил України.

"Так, вчора, з 18 години і до опівночі російсько-окупаційні угруповання фактично безперервно били по наших укріпленнях у районі промзони. Тут, окрім використання гранатометів, великокаліберних кулеметів, бойовики випустили щонайменше 10 мін калібру 120 міліметрів та 19 мін калібру 82 міліметри. На кожен обстріл противника сили АТО відповідали щільним вогнем, який приборкував вогневі засоби противника", – йдеться у повідомленні прес-служби штабу АТО.

Крім того, на Донецькому напрямку, згідно з повідомленням, наприкінці доби під вогнем опинилися українські позиції неподалік Кам’янки та Луганського. "А в результаті мінометного обстрілу українських укріплень у районі Верхньоторецького п’ятеро наших бійців отримали поранення", – повідомляють у штабі.

Наголошується, що на Маріупольському напрямку активність бойовиків фіксувалася неподалік Мар’їнки. "Тут злочинці двічі застосовували міномети різних калібрів. А внаслідок гранатометного обстрілу опорного пункту на підступах до Водяного ще один український воїн отримав поранення", – йдеться у повідомленні.

"Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 31 раз порушили перемир’я. Восьмеро наших військових отримали поранення", – зазначили в штабі і додали, що, незважаючи на зростаючу активізацію бойовиків, використання ними озброєння, калібр якого перевищує 100 міліметрів, Збройні Сили України суворо дотримуються Мінських угод.

"Водночас у разі систематичного не виконання противником мирних домовленостей, підготовки до наступальних дій, сили АТО спроможні у найкоротші терміни підвести до лінії розмежування важке озброєння та дати ворогу жорстку відповідь", – резюмували в штабі.

Нагадаємо, за 14 серпня бойовики "ДНР" вдвічі збільшили інтенсивність обстрілу в порівнянні з неділею. Під Гнутовим в результаті обстрілу терористами були поранені двоє бійців ЗСУ.