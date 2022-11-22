Через обстріли на ЗАЕС стався нерадіоактивний витік: МАГАТЕ

Внаслідок обстрілів Запорізької атомної електростанції, що сталися минулими вихідними, було пошкоджено резервуари для зберігання конденсату. Це призвело до нерадіоактивного витоку та масштабних пошкоджень на майданчику станції. Інцидент став одним з найсерйозніших на АЕС за останні місяці, йдеться в офіційній заяві агентства з атомної енергії

Через обстріли було пошкоджено один з резервуарів на Запорізькій атомній станції — це один із найсерйозніших інцидентів на АЕС за останні місяці, повідомили в агентстві МАГАТЕ.

У тимчасово окупованому рф Енергодарі внаслідок обстрілів Запорізької атомної електростанції, що сталися минулими вихідними, було пошкоджено резервуари для зберігання конденсату. Це призвело до нерадіоактивного витоку та масштабних пошкоджень на майданчику станції. Інцидент став одним з найсерйозніших на АЕС за останні місяці, йдеться в офіційній заяві агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

Експерти підтвердили, що, попри силу обстрілів, що сталися у суботу ввечері та в неділю, "ключове обладнання залишилося непошкодженим і не виникало безпосередніх проблем з ядерною безпекою", - повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі,

Стан шести реакторних блоків залишається стабільним, також підтверджено цілісність відпрацьованого палива, свіжого палива та ядерних відходів у сховищах.

"Спостереження групи включали пошкодження резервуарів для зберігання конденсату, що викликало нерадіоактивний витік, кілька ударів по головній дорозі вздовж реакторів станції, а також по виведеній з ладу залізниці, трубопровід стисненого повітря, уражений уламками, два удари по покрівлі спеціальної допоміжної будівлі, незначні видимі ушкодження трубопроводу зарядки зрошувачів, а також два удари в районі караульного приміщення", — зазначається у заяві агентства.

Фахівці вже усувають пошкодження, проводять прибирання майданчика АЕС після обстрілів, додали у МАГАТЕ.

У зв'язку з поновленням обстрілів територією Запорізької АЕС Гроссі відновив консультації щодо встановлення захисної зони на об'єкті.

У повідомленні не вказано, яка саме сторона здійснила обстріл АЕС. "Енергоатом" заявляв, що за атаку відповідальні війська рф.