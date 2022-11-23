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Через обстріли рф Радбез ООН проведе екстрені дебати. Виступить Зеленський

Президент України Володимир Зеленський виступить на терміновому засіданні Ради Безпеки ООН в середу о 23:00, присвяченому останнім ракетним ударам росії, які призвели до відключення електроенергії в Україні та в сусідній Молдові
Через обстріли рф Радбез ООН проведе екстрені дебати. Виступить Зеленський Фото: reuters.com

Президент України Володимир Зеленський виступить на терміновому засіданні Ради Безпеки ООН в середу о 23:00, присвяченому останнім ракетним ударам росії, які призвели до відключення електроенергії в Україні та в сусідній Молдові,  повідомляє агентство AFP з посиланням на дипломатичні джерела.

Екстрені дебати, скликані на прохання України, почнуться о 16:00 за часом в Нью-Йорку (о 23:00 за Києвом).

Президент Володимир Зеленський раніше доручив послу України в ООН вимагати скликання засідання Ради безпеки через російські ракетні удари у середу.

Сьогодні росія вчергове завдала масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури України із літаків стратегічної авіації та кораблів Чорноморського флоту.

 


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23 11 2022 20:15
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