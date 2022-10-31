CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Харкові росіяни вдарили по обʼєкту критичної інфраструктури: знеструмлено метрополітен та наземний транспорт.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Через обстріли у Харкові зупинилося метро, є перебої з енерго- та водопостачанням
Фото: MAXPPP
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.
"На даний момент нам вдалося запустити Холодногірсько-Заводську лінію, а тролейбуси та трамваї ми замінили на автобуси", – сказав він.
За словами мера, у місті також є проблеми з водопостачанням. Енергетики та комунальники працюють над усуненням проблеми.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
31 10 2022 12:31 МЕДІА
- ФОТО "Серіал закінчився". Опубліковані супутникові знімки свідчать про те, що російські війська вивели з аеродрому Чорнобаївки всю техніку
- ВІДЕО Для українців розробили інструкцію на випадок ядерного удару
- ФОТО Як тренуються у Британії українські військові показав Генштаб
- І хто нацисти? Від російських пропагандистів лунає: вбити, зґвалтувати, пограбувати, втопити, стерти з лиця землі - Кеті Янг
- Україна могла б вести війну силами 200 тис. солдат, якби Захід надав все потрібне і мобільне сучасне озброєння - Том Купер
СТАТТІ