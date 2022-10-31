Через обстріли у Харкові зупинилося метро, є перебої з енерго- та водопостачанням

У Харкові росіяни вдарили по обʼєкту критичної інфраструктури: знеструмлено метрополітен та наземний транспорт.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

"На даний момент нам вдалося запустити Холодногірсько-Заводську лінію, а тролейбуси та трамваї ми замінили на автобуси", – сказав він.

За словами мера, у місті також є проблеми з водопостачанням. Енергетики та комунальники працюють над усуненням проблеми.